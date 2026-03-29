4 апреля в Минске пройдет республиканский конкурс хореографических искусств "Время танцевать"

В Минске готовятся к юбилейному республиканскому конкурсу хореографических искусств "Время танцевать". Участники из всех регионов Беларуси устроят батл на сцене концертного зала "Минск" уже 4 апреля. В программе 115 номеров. Лучших определит жюри.

Конкурс пройдет в 5 номинациях. В категории "Народный танец" будет представлено 36 выступлений, в номинации "Современный танец" - 32, эстрадный и классический соберет по 18 выступлений, а бальный - 11.

Александр Сидоренко, директор Республиканского культурно-просветительского центра Управления делами Президента Беларуси:

"Хочется отметить, что уровень участников очень серьезно возрос. При проведении отбора экспертной группой все отметили, что у жюри будет сложный и напряженный конкурсный день. Им придется выбирать уже из лучших. Если взять во внимание предыдущие 4 проекта, то количество участников возросло практически вдвое".