4 мая в Беларуси отмечают 82-ю годовщину партизанского прорыва под Ушачами

История сопротивления на белорусской земле полна героических фактов. На севере страны отмечают 82-ю годовщину легендарного прорыва. В ночь с 4 на 5 мая партизаны Полоцко-Лепельской зоны разорвали вражеское кольцо и спасли более 15 тыс. мирных жителей.

В Ушачском районе в деревнях Паперино и Новое Село в мае 1944-го развернулись тяжелые бои. В огненном кольце оказались около 15 тыс. мирных жителей. Покончить с партизанской зоной оккупанты планировали за 5 дней, но случился легендарный прорыв. Командование партизанской зоны отдает приказ - разорвать блокаду и спасти людей.

Этот подвиг увековечен в бронзе. Величественная фигура партизана - символ героизма, стремление защищать свое, а еще напоминание о ценности мира. Каждый май на территории мемориала "Прорыв" собираются потомки победителей, чтобы поблагодарить тех, кто ценой жизни принял бой.

Об истории партизанского движения рассказывает экспозиция Ушачского музея народной славы имени Героя Советского Союза Владимира Лобанка: листовки, личные вещи партизан, материалы об обороне во время многочисленных карательных экспедиций. Враг хотел оставить выжженную землю, но мужество было не сломить.

"Фашисты предпринимали несколько операций по уничтожению партизанской зоны, но самое знаковое, самое значительное произошло именно в ночь с 4 на 5 мая. Блокада партизан началась 11 апреля 1944 года. И если на начало блокады протяженность партизанской зоны составляла более 200 км, то к концу, к 4 мая, это кольцо сузилось до 8 км", - рассказала главный хранитель фондов Ушачского музея народной славы им. Героя Советского Союза В. Е. Лобанка Светлана Турло.

главный хранитель фондов Ушачского музея народной славы им. Героя Советского Союза В. Е. Лобанка Светлана Турло

4 мая в Ушачах встречают автопробег: колонна стартовала в Витебске у мемориала в честь советских воинов, партизан и подпольщиков. В маршруте было запланировано посетить памятные места Витебской области и финишировать на легендарном "Прорыве".

"Нам важно защищать историческую правду, сохранить историческую память. И поэтому то, что сегодня мы на героической Ушаччине, это подтверждение того, что у нас есть ген победителей. Поэтому важно быть сегодня здесь, быть вместе и демонстрировать нашу силу в единстве", - отметил депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Витебской областной организации РОО "Патриоты Беларуси" Владимир Бабичев.

депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Витебской областной организации РОО "Патриоты Беларуси" Владимир Бабичев

На территории мемориала воссоздали партизанскую деревню. Здесь развернулись полевая кухня, тематические площадки, связанные с историей легендарного боя. На "Прорыв" приезжают семьями - традиция, которая объединяет белорусов.

Алексей Гуйда, заместитель председателя Витебского облисполкома:

"В первую очередь это формирование и воспитание нашей молодежи. Именно такие места, где проявились лучшие качества нашего народа, являются оплотом идеологического фундамента, на котором размещается прошлое с воспитанием будущих поколений".

Алексей Гуйда, заместитель председателя Витебского облисполкома