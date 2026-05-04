4 мая в Совете Республики вручили награды представителям СМИ
В канун профессиональных праздников - Дня печати и Дня работников радио, телевидения и связи - в Совете Республики наградили представителей ведущих средств массовой информации.
Как отметила председатель верхней палаты парламента Наталья Кочанова, сегодня журналисты находятся на передовой. В нынешнее время информационное пространство стало, по сути, полем боя. И белорусские журналисты активно пресекают попытки оппонентов исказить информацию, разоблачают фейки и ложь, придерживаясь главного правила - правдиво писать историю современности.
"Во главу угла своей работы я ставлю донесение правды до наших читателей, читателей нашей газеты, и все те мероприятия, которые мы посещаем. Я освещаю деятельность Совета Республики, Национального собрания и Палаты представителей, другие мероприятия, конечно. Честность, справедливость, искренность мы стараемся доносить и до людей простым, доступным, понятным языком, без искажений, потому что в этом заключается работа журналиста", - отметила специальный корреспондент газеты "Звязда" Яна Волосач.
"Мы, как говорят аграрные журналисты, пишем о тех, кто работает на земле. В данный момент весна, самый разгар, люди работают без выходных, сеют хлеб и другие культуры для того, чтобы обеспечить продовольственную безопасность. Я считаю, что газета о сельчанах - это очень интересное занятие для журналистов, для нашей команды, поэтому нет благороднее работы, чем писать о сельчанах. Они искренние, настоящие, трудолюбивые, они настоящие патриоты", - рассказал главный редактор "Сельской газеты" Издательского дома "Беларусь сегодня" Сергей Михович.
"Большое внимание приковано и из-за рубежа к тем новостям, которые мы подаем. Соответственно здесь тоже важно преподнести информацию правильно, поскольку люди иногда выдергивают какие-то факты, перекручивают их, докручивают с тем, чтобы исключительно в невыгодном ключе показать то или иное событие, тот или иной принимаемый законопроект. И в этой связи нам необходимо полно и достоверно отобразить то, что происходит, чтобы не было вот этих пересудов", - поделился корреспондент БЕЛТА Артем Апанович.
За последние годы белорусские медиа прошли глобальную трансформацию: стали ярче, их знают и узнают. Журналисты отметят свой профессиональный праздник уже 5 мая, а радийщики и телевизионщики будут принимать поздравления 7 мая.