3.72 BYN
2.91 BYN
3.37 BYN
4 минчанки установили дома оборудование для мошеннических звонков
Заманчивое предложение о легкой подработке оказалось работой на аферистов. Четыре жительницы Минска по указаниям "работодателей" разместили у себя дома оборудование якобы для усиления сигнала сотовой связи.
На деле это были устройства, с помощью которых совершалось свыше тысячи звонков для обмана пенсионеров ежедневно, сообщили в МВД. Все четыре женщины задержаны.
Константин Шевцов, начальник ОПК Заводского РУВД г. Минска:
"Минчанки не были знакомы друг с другом. Все они на различных сайтах откликнулись на вакансию "менеджера оборудования" с зарплатой около тысячи рублей. Обязанность была одна - разместить у себя дома оборудование, которое якобы усиливало сигнал сотовой связи. "Работодатель" уверял, что все законно, однако вел общение исключительно в мессенджере и отказался от оформления сотрудниц в штат компании".
Сим-боксы и сим-банки более чем на 250 сим-карт изъяты. Оперативники устанавливают других участников преступной схемы. МВД просит граждан сообщать о подобных предложениях в милицию.