4 минчанки установили дома оборудование для мошеннических звонков

Заманчивое предложение о легкой подработке оказалось работой на аферистов. Четыре жительницы Минска по указаниям "работодателей" разместили у себя дома оборудование якобы для усиления сигнала сотовой связи.

На деле это были устройства, с помощью которых совершалось свыше тысячи звонков для обмана пенсионеров ежедневно, сообщили в МВД. Все четыре женщины задержаны.

Константин Шевцов, начальник ОПК Заводского РУВД г. Минска:

"Минчанки не были знакомы друг с другом. Все они на различных сайтах откликнулись на вакансию "менеджера оборудования" с зарплатой около тысячи рублей. Обязанность была одна - разместить у себя дома оборудование, которое якобы усиливало сигнал сотовой связи. "Работодатель" уверял, что все законно, однако вел общение исключительно в мессенджере и отказался от оформления сотрудниц в штат компании".

Сим-боксы и сим-банки более чем на 250 сим-карт изъяты. Оперативники устанавливают других участников преступной схемы. МВД просит граждан сообщать о подобных предложениях в милицию.

