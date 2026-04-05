5 апреля православные верующие отмечают Вербное воскресенье

5 апреля 2026 года у православных Вербное воскресенье. За неделю до Пасхи верующие вспоминают одно из важнейших евангельских событий - день, когда Иисуса встречали в Иерусалиме, устелив ему дорогу пальмовыми листьями. У нас их заменяют вербой - первым растением, которое оживает после зимы.

Верующие в этот день приходят в храмы и окропляют веточки вербы святой водой. Их необходимо хранить до следующего праздника. Люди верят, что так растение наполняется целебной силой, способной избавить от болезней, бед и напастей.

Вербное воскресенье отмечают в шестую неделю Великого поста, перед началом Страстной седмицы и за неделю до Пасхи. Это один из двунадесятых праздников, связанных с земной жизнью Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы.

