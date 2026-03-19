5 лагерей смерти на каждый район Беларуси - страшные масштабы оккупационной политики в годы войны
22 марта очередная дата памяти трагедии в Хатыни. Таких сел, деревень в Беларуси, к сожалению, очень много. Заместитель директора по научной работе Института истории Национальной академии наук Беларуси Павел Трубчик в студии "Первого информационного" напомнил печальную статистику.
"Мы знаем, что возбуждено уголовное дело о геноциде, и в рамках расследования данные существенно скорректированы. На сегодня насчитывается 12 868 населенных пунктов, которые пострадали в годы Великой Отечественной войны. Изменилось количество деревень, которые полностью уничтожены с их населением. Таких уже 290. Это населенные пункты, повторившие судьбу Хатыни. Увеличилось количество мест принудительного содержания, - привел цифры гость в студии. - Это 578 по всей территории Беларуси. Это колоссальные цифры. Если возьмем то, что у нас сегодня 118 районов, это почти 5 лагерей смерти на один район. Мы видим колоссальные масштабы оккупационной политики в годы Великой Отечественной войны, направленной на уничтожение мирного населения на территории Беларуси".
Действительно, шло истребление белорусского народа. Сейчас рассматривается дело о геноциде белорусского народа. Преступники, пусть даже посмертно, получают сроки. Все это происходит публично.
"Сегодня мы видим, насколько изменилась риторика западных СМИ в оценке событий истории Великой Отечественной войны. Это откровенное искажение фактов, фальсификация, направленная не просто на оправдание этих действий, но и на формирование нацистской идеологии, что является очень и очень опасным. Мы все знаем, к чему это приводит. Поэтому мы должны реагировать и отстаивать свою историческую правду. Объектами фальсификации являются самые разные направления истории Великой Отечественной войны", - уверен Павел Трубчик.
Эксперт рассказал, что сегодня Советский Союз ставится наравне с Германией в развязывании военных действий. Хотя, конечно же, тут нужно комплексно все это рассматривать. Безусловно, это и Мюнхенское соглашение, когда Советский Союз неоднократно предлагал создать коллективную систему безопасности, чтобы не допустить развязывания этих событий. Существенно уменьшается роль Советского Союза, в том числе белорусского народа, в победе над фашизмом.
"Поэтому, конечно же, мы должны об этом говорить. Если мы не будем транслировать те события, которые реально имели место то, безусловно, тут не нужно даже несколько поколений людей. Тут несколько лет достаточно. И вот это информационное пространство мгновенно заполняется теми нарративами, которые абсолютно не вписываются в нашу идеологию и являются откровенной фальсификацией исторических событий истории Великой Отечественной войны", - подытожил гость в студии.