5 лагерей смерти на каждый район Беларуси - страшные масштабы оккупационной политики в годы войны

22 марта очередная дата памяти трагедии в Хатыни. Таких сел, деревень в Беларуси, к сожалению, очень много. Заместитель директора по научной работе Института истории Национальной академии наук Беларуси Павел Трубчик в студии "Первого информационного" напомнил печальную статистику.

"Мы знаем, что возбуждено уголовное дело о геноциде, и в рамках расследования данные существенно скорректированы. На сегодня насчитывается 12 868 населенных пунктов, которые пострадали в годы Великой Отечественной войны. Изменилось количество деревень, которые полностью уничтожены с их населением. Таких уже 290. Это населенные пункты, повторившие судьбу Хатыни. Увеличилось количество мест принудительного содержания, - привел цифры гость в студии. - Это 578 по всей территории Беларуси. Это колоссальные цифры. Если возьмем то, что у нас сегодня 118 районов, это почти 5 лагерей смерти на один район. Мы видим колоссальные масштабы оккупационной политики в годы Великой Отечественной войны, направленной на уничтожение мирного населения на территории Беларуси".

Действительно, шло истребление белорусского народа. Сейчас рассматривается дело о геноциде белорусского народа. Преступники, пусть даже посмертно, получают сроки. Все это происходит публично.

"Сегодня мы видим, насколько изменилась риторика западных СМИ в оценке событий истории Великой Отечественной войны. Это откровенное искажение фактов, фальсификация, направленная не просто на оправдание этих действий, но и на формирование нацистской идеологии, что является очень и очень опасным. Мы все знаем, к чему это приводит. Поэтому мы должны реагировать и отстаивать свою историческую правду. Объектами фальсификации являются самые разные направления истории Великой Отечественной войны", - уверен Павел Трубчик.

Эксперт рассказал, что сегодня Советский Союз ставится наравне с Германией в развязывании военных действий. Хотя, конечно же, тут нужно комплексно все это рассматривать. Безусловно, это и Мюнхенское соглашение, когда Советский Союз неоднократно предлагал создать коллективную систему безопасности, чтобы не допустить развязывания этих событий. Существенно уменьшается роль Советского Союза, в том числе белорусского народа, в победе над фашизмом.