5 стеклоомывающих жидкостей российского производства запретили продавать в Беларуси

Емкость с омывайкой. Фото danger.gskp.by

Еще пять стеклоомывающих жидкостей российского производства запретили ввозить и продавать в Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минский городской центр гигиены и эпидемиологии.

Запрет ввоза на территорию республики, реализации, хранения, транспортировки, использования стеклоомывающих жидкостей введен из-за того, что в продукции выявлено превышение установленного Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническим требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), гигиенического норматива по содержанию метанола.

Не прошли проверку стеклоомывающие жидкости IRIS-30 (производства ИП Дегтярев Алексей Михайлович), AUTOEXPRESS-30 (ООО "Титан - смазочные материалы"), BLIK-30 (ООО "Фортуна"), "Чистый обзор"-30 (ООО "Химпартнер"), "Путь"-20 (ООО "ПУТЬ").

"Учитывайте данную информацию при выборе стеклоомывающей жидкости для своего автомобиля", - рекомендовали в Минском городском центре гигиены и эпидемиологии.

