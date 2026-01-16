5 стеклоомывающих жидкостей российского производства запретили продавать в Беларуси

Емкость с омывайкой. Фото danger.gskp.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e5a84d6e-8b98-4b34-9f2f-4add53dfdc16/conversions/7191bc4c-aba2-42fa-8084-23ee0161cdd8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e5a84d6e-8b98-4b34-9f2f-4add53dfdc16/conversions/7191bc4c-aba2-42fa-8084-23ee0161cdd8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e5a84d6e-8b98-4b34-9f2f-4add53dfdc16/conversions/7191bc4c-aba2-42fa-8084-23ee0161cdd8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e5a84d6e-8b98-4b34-9f2f-4add53dfdc16/conversions/7191bc4c-aba2-42fa-8084-23ee0161cdd8-xl-___webp_1920.webp 1920w

Еще пять стеклоомывающих жидкостей российского производства запретили ввозить и продавать в Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минский городской центр гигиены и эпидемиологии.

Запрет ввоза на территорию республики, реализации, хранения, транспортировки, использования стеклоомывающих жидкостей введен из-за того, что в продукции выявлено превышение установленного Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническим требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), гигиенического норматива по содержанию метанола.

Не прошли проверку стеклоомывающие жидкости IRIS-30 (производства ИП Дегтярев Алексей Михайлович), AUTOEXPRESS-30 (ООО "Титан - смазочные материалы"), BLIK-30 (ООО "Фортуна"), "Чистый обзор"-30 (ООО "Химпартнер"), "Путь"-20 (ООО "ПУТЬ").