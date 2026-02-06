5200 единиц техники и 75 тыс. боеприпасов: чем белорусская армия пополнилась в 2025 году

Отечественный военпром в 2025 году экспортировал свою продукцию в 65 стран, что на 7 больше, чем в 2024 году, отметил глава Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус, подводя итоги работы ведомства за прошлый год.

Помимо демонстрации продукции военно-промышленного комплекса страны, оружейники рассказывают о своих последних достижениях. К примеру, для минимиpации внешних рисков успешно реализована очередная программа импортозамещения.

В 2025 году на вооружение белорусскую армию поступило 16 образцов техники, что достаточно много. Также проводилась большая работа по конструкторским опытным работам вооружения.

Так, в частности, прошли модернизацию как старые, так и уже имеющиеся образцы техники, которые находятся на вооружении. Дмитрий Пантус отметил, что Госкомвоенпром особое внимание обращает на востребованность отечественной продукции Вооруженных Сил.

Например, в 2025 году в Вооруженные Силы Республики Беларусь всего было поставлено 5200 единиц новых образцов и военно-специальной техники и вспомогательного оборудования, а также 75 тыс. единиц боеприпасов.

Возвращаясь к 16 образцам вооружения, некоторые из них - это комплексы радиомониторинга, радиоэлектронное ружье, прицелы наводчика, батальонные оптические группы "Панацея", комплекс средств управления с реактивными системами залпового огня "Вулкан" и многое другое.

Еще Дмитрий Пантус обратил внимание, что проходит очень большая работа по сотрудничеству с иностранными заказчиками. Цифры не называются, но отмечается, что очень высокий потенциал и пользуется спросом наше оружие, в первую очередь у белорусского стратегического партнера - Российской Федерации.

Дмитрий Пантус, председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси:

"Военно-техническое сотрудничество в сегодняшних геополитических моментах - это для нас очень важная задача. Удалось сделать многое, было очень много проведено организационных мероприятий в части выстраивания нормативно-правовой базы со странами, новыми для нас в плане освоения. Продолжали работу по закреплению в тех регионах, где мы имеем уже устойчивую работу с нашими партнерами. В целом, рекордная отметка экспорта была достигнута в 2025 году".