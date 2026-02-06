3.73 BYN
6 февраля проходит День памяти святой блаженной Валентины Минской
6 февраля большое духовное событие отметят в православной церкви. В Станьково пройдут торжества, приуроченные к 20-летию со дня канонизации святой блаженной Валентины Минской и 60-летию со дня ее кончины.
Мероприятия, связанные с чествованием памяти святой блаженной Валентины Минской, начнутся в Станьково у храма Святого Николая. Свято-Никольская церковь очень тесно связана с жизнью и судьбой самой Валентины Минской, ее отца и семейного рода. Долгое время в этом храме служил отец Валентины Минской, иерей Феодор Чернявский.
Недалеко от церкви, в деревне Крысово, в Дзержинском районе, ее крестили и венчали, здесь же похоронена белорусская святая. Круглый год сюда приезжают люди, чтобы почтить память Валентины Минской.
Протоиерей Александр Микицкий, настоятель Свято-Никольского православного храма Станьково:
"Сегодня мы с вами празднуем память нашей великой святой, блаженной Валентины Минской. В чем ее феномен? Я вам отвечу кратко. Феноменом является любовь и вера. Это фундамент ее бытия. Когда мы к ней обратимся, конечно, ее уже нет с нами, но мы обращаемся к ней и видим, что она помогает через любовь, через свои слова: "Приходите ко мне как к живой, всем добрым людям помогу". После богослужения на месте захоронения святой блаженной Валентины Минской будет служить митрополит Вениамин, преосвященный Павел и преосвященный Авксентий, духовенство и многочисленное священство, епископат, верующие - все, кто сегодня отдался сердцем и душой этой святой".