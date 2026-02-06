6 февраля проходит День памяти святой блаженной Валентины Минской

"Сегодня мы с вами празднуем память нашей великой святой, блаженной Валентины Минской. В чем ее феномен? Я вам отвечу кратко. Феноменом является любовь и вера. Это фундамент ее бытия. Когда мы к ней обратимся, конечно, ее уже нет с нами, но мы обращаемся к ней и видим, что она помогает через любовь, через свои слова: "Приходите ко мне как к живой, всем добрым людям помогу". После богослужения на месте захоронения святой блаженной Валентины Минской будет служить митрополит Вениамин, преосвященный Павел и преосвященный Авксентий, духовенство и многочисленное священство, епископат, верующие - все, кто сегодня отдался сердцем и душой этой святой".