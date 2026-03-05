3.61 BYN
3.02 BYN
3.47 BYN
"65 % онкологических заболеваний выявляются на ранних стадиях" - как работает скрининг в Беларуси
Отношение к диагнозу "онкология" в Беларуси кардинально изменилось, из страшного табу превратившись в проблему, которую можно и нужно решать. О том, как сегодня выявляют и лечат онкологические заболевания, о роботах-хирургах, CAR-T-терапии и доступности лечения для пациентов из других стран рассказал замдиректора по научной работе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии, доктор медицинских наук, профессор Сергей Красный в "Актуальном интервью".
В глазах пациентов, столкнувшихся с онкологическим диагнозом, больше нет прежнего ужаса. Это результат и повышения информированности, и качественной работы системы здравоохранения. "Я не скажу, что страха нет вообще, но во всяком случае, теперь люди не боятся диагноза. Они называют его вслух и обсуждают конкретные вопросы, касающиеся лечения. К доктору относятся доверительно, и результаты совершенно другие, не такие, как были еще 20-30 лет назад", - констатировал Сергей Красный.
По данным канцер-регистра за последние 50 лет, заболеваемость постепенно растет. Ежегодно в Беларуси выявляют около 60 тыс. новых случаев онкологии. "Это большая цифра, и мы можем прогнозировать, что заболеваемость будет расти. Связано это прежде всего с увеличением продолжительности жизни. Потому что рак - это все-таки заболевание преимущественно людей пожилого возраста", - пояснил профессор.
Ключевой фактор успеха - внедрение программ скрининга по основным локализациям рака. Они включены во всеобщую диспансеризацию и дают ощутимый результат. "В основном выявляется первая, вторая стадия заболевания. По республике в прошлом году (предварительные цифры) 65 % всех злокачественных опухолей выявлены на первой и второй стадии", - сообщил Сергей Красный. Это, в свою очередь, позволяет применять щадящие методы лечения - молекулярно-генетические исследования, новые методы лучевой терапии, как, например, гамма-нож, который позволяет уничтожать опухоль с очень высокой ювелирной точностью, не повреждая окружающие ткани.
Особое место занимает внедрение роботизированной хирургии. В феврале 2026 года в Минском научно-практическом центре хирургии, трансплантологии и гематологии довольно успешно прошла показательная операция с участием китайских коллег. "Мы более 20 лет пытались приобрести хирургического робота в США, но не получалось из-за санкций. Сейчас наши китайские товарищи начали производить оборудование, которое не хуже, а может даже и лучше американского. Появилась возможность приобрести, первый уже приобретен. В ближайшее время будет еще два робота", - поделился Сергей Красный. При этом он подчеркнул, что робот не заменяет человека: "Не робот делает операцию, а делает операцию хирург с помощью робота".
Уникальная разработка CAR-T-клеточная терапия успешно применяется для лечения тяжелых пациентов. Суть метода - генная модификация клеток человека, которые начинают распознавать опухоль и уничтожать ее. Пролечено уже около сотни пациентов, включая иностранцев из стран, где такой технологии нет. Главное преимущество белорусского метода - цена. В Западной Европе лечение CAR-T-терапией обходится примерно в 500 тыс. евро на пациента, поскольку технологией владеют крупные корпорации. В Беларуси стоимость составляет 50-55 тыс. долларов.