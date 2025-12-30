696 приемов и 300 прямых линий: Кочанова рассказала о важности работы парламентариев с людьми

Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова в "Актуальном интервью" подчеркнула приоритет работы с людьми в деятельности парламентариев, отметив ее важность для принятия эффективных законов и решения актуальных проблем общества.

"Работа с людьми - это очень важно. В деятельности парламентариев она особенно важна. Об этом говорил и Президент нашей страны (Президент Беларуси Александр Лукашенко - прим. ред.) на Всебелорусском народном собрании, когда он отметил, что парламентарии должны более активно работать с людьми. Мы на этой работе делаем особый акцент. Почему? Потому что мы, принимая законы, понимаем, что они должны потом реализовываться. И чтобы это были правильные решения, внесенные в законопроекты, конечно, надо знать реальную ситуацию, которая происходит в любой отрасли в нашей стране", - заявила Наталья Кочанова.

В 2025 году сенаторы провели масштабную работу на местах. "Мы провели в этом году 696 приемов по личным вопросам, 1691 встречу в трудовых коллективах, более 300 прямых телефонных линий. Кроме того, мы проводим единые дни приема, когда выезжаем в области, чтобы посмотреть, какие проблемы характерны для того или иного региона", - отметила спикер верхней палаты.

Она выделила положительные изменения в сфере ЖКХ: "Я для себя отмечаю, что вопросов, которые касаются жилищно-коммунального хозяйства, стало меньше. Это говорит о том, что на местах все-таки стараются решать эти вопросы. Но не везде. Есть, конечно, города, где мы видим, что эта проблема имеет место. Я всегда говорю, это индикатор и показатель работы властей на местах".