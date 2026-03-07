7 марта в концертном зале "Минск" прозвучат хиты Scorpions

В концертном зале Минск 7 марта с одним из ярчайших рок-концертов выступит Симфонический оркестр Белтелерадиокомпании.

Воссоздание легендарных выступлений группы Scorpions прозвучит в симфонической обработке. На сцене в полном составе Rock Believers, признанная лучшей трибьют-группой Scorpions на постсоветском пространстве.