7 марта в концертном зале "Минск" прозвучат хиты Scorpions

В концертном зале Минск 7 марта с одним из ярчайших рок-концертов выступит Симфонический оркестр Белтелерадиокомпании.

Воссоздание легендарных выступлений группы Scorpions прозвучит в симфонической обработке. На сцене в полном составе Rock Believers, признанная лучшей трибьют-группой Scorpions на постсоветском пространстве.

Вокалист Евгений Колчин входит в топ-10 рок-исполнителей России. Художественный руководитель проекта - заслуженный артист Беларуси Виктор Бабарикин.

