7 мая в Беларуси отмечают День работников радио, телевидения и связи

В Беларуси 7 мая празднуют День работников радио, телевидения и связи. И уже второй раз эту дату отмечает и главная дирекция телеканала "Первый информационный", который начал свое вещание 17 сентября 2024 года. На сегодня это свыше 12 часов прямого эфира ежедневно, выпуски новостей каждые полчаса, трансляция в прямом эфире в формате Live Stream, более 120 проектов собственного производства, четверть из них - авторские.

Широкая палитра тем специальных репортажей, документалистика, собственные корпункты в России и Китае. Высокая доля белорусского контента - 92 %. И многое другое!

Алексей Волков, политический обозреватель телеканала "Первый информационный":

"Идет контакт, этот коннект со зрителем. И что особенно приятно, что некоторые коллеги нам говорят, когда видят наш проект: "Слушайте, как-то слишком все гладенько. Похоже, вы в записи снимаете, а нам рассказываете, что это в прямом эфире". Нет, мы работаем в прямом. Это наш предмет и для гордости, и для профессионального адреналина, который каждый раз как в первый".