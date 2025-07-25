7 тыс. шагов в день помогут снизить риск деменции и диабета

Новое исследование о пользе ходьбы для здоровья показало, что 7 тыс. шагов в день может быть достаточно, чтобы снизить риск деменции, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и ряда других болезней, сообщает BBC со ссылкой на научный журнал Lancet Public Health, в котором были опубликованы результаты исследования. об этом пишет БЕЛТА.

Ученые провели систематический обзор и метаанализ статей о корреляции между шагами и здоровьем, опубликованных в научных журналах в 2014-2025 годах. Анализировались данные о здоровье и пройденных шагах более чем 160 тыс. человек.

Специалисты пришли к выводу, что 7 тыс. шагов в день по сравнению с 2 тыс. шагов на 38 % снижают риск деменции, на 25 % - сердечно-сосудистых заболеваний, на 22 % - депрессии, на 14 % - диабета второго типа, на 6 % - рака.



Отмечается, что даже 4 тыс. шагов коррелируют с более крепким здоровьем, чем 2 тыс. шагов в день. По мнению ученых, результаты их работы могут воодушевить больше людей считать свои шаги и тем самым заботиться о своем здоровье.

При этом исследователи назвали популярное представление о том, что в день надо проходить 10 тыс. шагов, маркетинговым мифом. "Мы думаем, что мы должны проходить 10 тыс. шагов в день, но это не основывается на данных", - говорит один из авторов исследования, профессор Сиднейского университета Мелоди Динг. По ее словам, этот миф появился еще в 1960-е годы и перекочевал в фитнес-трекеры и приложения для мобильных телефонов.

При этом Динг считает, что число шагов в день может быть добавлено в официальные рекомендации, чтобы "побудить людей задуматься о том, как распределить свою физическую активность в течение дня".

Специалист по проблемам сидячего образа жизни и здоровью из Университета Брунеля в Лондоне Дэниэл Бэйли считает, что для людей, ведущих активный образ жизни, 10 тыс. шагов - это подходящая цель. Но для менее активных людей 5-7 тыс. шагов может быть куда более реалистичной и достижимой целью.