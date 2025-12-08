8 декабря в Мингорисполкоме подвели итоги молодежного проекта "Руководитель будущего"

Итоги молодежного проекта "Руководитель будущего" подвели 8 декабря в Мингорисполкоме. Инициатива объединила около 30 самых активных студентов БГУ.

В течение двух недель участники знакомились с профессиональной деятельностью госслужащих, а также могли внести свои предложения по внедрению новых форматов и реализации инициатив в сфере ЖКХ, градостроительства, озеленения и благоустройства города.

"Мы выступаем с проектом "Зеленый Минск" или же "Парк международной флоры". Это создание общественного пространства в Октябрьском районе с уникальными представителями растительного мира, которые совмещают в себе функции отдыха, экологии и просвещения. Гости смогут не только отдохнуть и подышать чистым воздухом, но и ознакомиться с редкими видами растений. Таким образом мы решаем несколько вопросов: разгрузим городскую среду парком, займемся просвещением населения в области биологии", - рассказал участник молодежного проекта "Руководитель будущего" Алексей Дьякон.

Александр Лукьянов, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

"Молодые люди выезжали на протяжении этих дней вместе с председателем и заместителями председателей Мингорисполкома, руководителями структурных подразделений на различные объекты. Они смотрели, как работают профильные комиссии, комитеты, которые постоянно поддерживают город на должном уровне безопасности, комфорта и развития".

