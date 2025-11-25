3.70 BYN
2.92 BYN
3.37 BYN
82 года свободы: 26 ноября Гомель празднует годовщину освобождения от фашистов
26 ноября 82-ю годовщину освобождения от фашистских захватчиков отмечает Гомель. Это первый областной центр Беларуси, который советские войска избавили от оккупантов осенью 1943 года. Под властью врага город был 829 дней.
В центральном пересыльном лагере для военнопленных нацисты замучили более 100 тыс. человек. За месяцы оккупации Гомель был разрушен более чем на 80 %, уничтожена почти вся промышленность.
Однако город не сдавался, и в ходе Гомельско-Речицкой наступательной операции противник был разгромлен. Советские войска вышли на выгодные позиции на правом берегу Днепра.
О легендарном подвиге героев напоминают монументальные произведения искусства на стенах зданий. Галерея муралов в честь героев-освободителей пополнилась новыми символами памяти - Роман Тимофеенко и Григорий Головацкий изображены на новых арт-объектах.
"Очень приятно замечать, что по городу открываются такие объекты, это позволяет молодежи лишний раз задуматься, вспомнить, где-то что-то узнать больше и поинтересоваться о тех людях, которые участвовали непосредственно в освобождении города Гомеля", - отметил житель Гомеля Валерий Дедковский.
"Мы очень гордимся нашими героями. Вот смотрите и вспоминаете историю, как нам рассказывали учителя, как люди сражались", - рассказала учащаяся СШ № 72 Гомеля Анастасия Шилец.
26 ноября также будет открыт памятник выдающемуся полководцу Константину Рокоссовскому. Парад военной техники и прохождение войск по центральным улицам продолжат программу. Ожидается участие почетных гостей из Российской Федерации.