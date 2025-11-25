82 года свободы: 26 ноября Гомель празднует годовщину освобождения от фашистов

26 ноября 82-ю годовщину освобождения от фашистских захватчиков отмечает Гомель. Это первый областной центр Беларуси, который советские войска избавили от оккупантов осенью 1943 года. Под властью врага город был 829 дней.

В центральном пересыльном лагере для военнопленных нацисты замучили более 100 тыс. человек. За месяцы оккупации Гомель был разрушен более чем на 80 %, уничтожена почти вся промышленность.

Однако город не сдавался, и в ходе Гомельско-Речицкой наступательной операции противник был разгромлен. Советские войска вышли на выгодные позиции на правом берегу Днепра.

О легендарном подвиге героев напоминают монументальные произведения искусства на стенах зданий. Галерея муралов в честь героев-освободителей пополнилась новыми символами памяти - Роман Тимофеенко и Григорий Головацкий изображены на новых арт-объектах.

"Очень приятно замечать, что по городу открываются такие объекты, это позволяет молодежи лишний раз задуматься, вспомнить, где-то что-то узнать больше и поинтересоваться о тех людях, которые участвовали непосредственно в освобождении города Гомеля", - отметил житель Гомеля Валерий Дедковский.

житель Гомеля Валерий Дедковский news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2eb46517-a651-4f58-8a99-a3be5a2ef0ee/conversions/3a75656f-2f31-4c2b-a07e-dc979a852ee5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2eb46517-a651-4f58-8a99-a3be5a2ef0ee/conversions/3a75656f-2f31-4c2b-a07e-dc979a852ee5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2eb46517-a651-4f58-8a99-a3be5a2ef0ee/conversions/3a75656f-2f31-4c2b-a07e-dc979a852ee5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2eb46517-a651-4f58-8a99-a3be5a2ef0ee/conversions/3a75656f-2f31-4c2b-a07e-dc979a852ee5-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Мы очень гордимся нашими героями. Вот смотрите и вспоминаете историю, как нам рассказывали учителя, как люди сражались", - рассказала учащаяся СШ № 72 Гомеля Анастасия Шилец.

учащаяся СШ № 72 Гомеля Анастасия Шилец news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/477f71b4-5700-4894-add1-e08af5080095/conversions/152624a0-abd5-4da8-afd7-f47170321961-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/477f71b4-5700-4894-add1-e08af5080095/conversions/152624a0-abd5-4da8-afd7-f47170321961-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/477f71b4-5700-4894-add1-e08af5080095/conversions/152624a0-abd5-4da8-afd7-f47170321961-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/477f71b4-5700-4894-add1-e08af5080095/conversions/152624a0-abd5-4da8-afd7-f47170321961-xl-___webp_1920.webp 1920w