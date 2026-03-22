83-я годовщина в Хатыни - Беларусь помнит

Беларусь вспоминает жертв Хатынской трагедии. 83 года назад в небольшую деревню в логойских лесах пришли каратели. Палачи заживо сожгли 149 человек, 75 из которых дети.

Сегодня Хатынь - символ всех сожженных населенных пунктов Беларуси. 22 марта мы вспоминаем тех, кто стал жертвой бесчеловечности и преступлений против белорусского народа. Весь день в мемориальный комплекс приезжают люди, проводятся церемонии возложения цветов.

22 марта каждый год люди приезжают в Хатынь, в место, где до 1943 года кипела жизнь, но трагически оборвалась. В 1969 году в Хатыни был возведен мемориал в память о 149 жителях, сожженных заживо. Хатынь - это больше, чем просто место.

Тишина здесь прерывается пением жаворонков и колоколами Хатыни, а сегодня еще и приглушенным гулом людских голосов и скорбной музыкой. Почтить память невинно убиенных жертв Великой Отечественной войны собрались неравнодушные белорусы. Традиционная вахта памяти, которая в этом году прозвучала символически - "Приди и помни", - объединила поколения. Организованные колонны представителей руководства страны, вертикали власти, трудовых коллективов и организаций, общественных объединений, ветеранов и молодежи прошли путь памяти от монумента "Непокоренному человеку" к Вечному огню.

Андрей Кунцевич, первый замминистра информации Беларуси:

"Это действительно особый день в историческом календаре белорусского народа, который, несмотря на все тягости и лишения той войны, выстоял и победил. Этот день ценен своими уроками для ныне живущих поколений".

Александр Вольфович, Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

"В Беларуси есть мемориалы, которые напоминают о многочисленных жертвах. Такие мемориальные комплексы, как "Хатынь", являются святыми для каждого белоруса. Они хранят память о многочисленных жертвах нашего народа. И сегодня белорусский народ пришел в это святое место, чтобы почтить память безвинных жертв Хатыни и тысяч жителей других поселков и деревень, которые постигла страшная участь".

Годовщину трагедии Хатыни отмечают каждый год, но каждый раз с новым переосмыслением истории и событий 40-х, с мыслями о сегодняшнем дне, его тревожной повестке, с мыслями о том, что творится в мире.

Екатерина Тихомирова, ведущая телеканала "Первый информационный":

"Хатынь - это математика большой трагедии. По большому счету Беларусь потеряла в именах даже не одно поколение - уничтожены 3-4 поколения. Самому маленькому ребенку, который здесь погиб, могло бы сегодня быть более 80 лет. Забывать об этом - это больше, чем грех".

Сергей Луговский, ведущий телеканала "Первый информационный":

"Сегодняшним днем я хотел бы передать эстафету моим детям, чтобы они смогли прочувствовать, осознать ту чудовищную трагедию, которая произошла 22 марта 1943 года на этой земле. Они должны понимать цену мирного неба, что такое жизнь, спокойствие и счастье, а также какими усилиями и неимоверными жертвами белорусскому народу это все досталось".

В Хатынь всегда приходят семьями. Сюда приводят детей и внуков, ведь важно передать новому поколению уважение к прошлому, к горьким страницам белорусской истории.

За один только день, 22 марта, комплекс в Хатыни посетили около 25 тыс. человек. Статистика всегда впечатляющая: за 2025 год место памяти посетили 725 тыс. человек, проведено 11 тыс. экскурсий, организовано 14 выставочных проектов.