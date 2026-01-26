872 дня голода, страха и ужаса: 27 января 1944 года была снята блокада Ленинграда

Памятная дата: ровно 82 года назад - 27 января 1944 года - была снята блокада Ленинграда. Это были 872 дня голода, страха и ужаса, один из самых трагичных периодов в истории Великой Отечественной, который навсегда в памяти белорусов.

События тех далеких лет вспоминали в Российском центре науки и культуры Бреста, где подключились к патриотической акции "Блокадная ласточка". Валерий Федорович Касатонов в годы войны жил в Ленинграде. Он помнит все и рассказывает об этом юному поколению. Город на Неве немцы пытались стереть буквально, применяли самые жестокие пытки. За время блокады погибли до 1,5 млн человек (точные данные до сих пор не известны), порядка 600 тыс. из них умерли от голода. В день на человека выдавали лишь 125 граммов хлеба из опилок, целлюлозы и жмыха.

Валерий Касатонов, житель блокадного Ленинграда, писатель, ветеран флота:

"Самое приятное воспоминание - это когда мы ложились спать маленькие (у меня еще старший брат был), мама говорила сказку: "Закончится война, и я вам сварю целую кастрюлю каши". И вот мы засыпали, зная, что когда-то наедимся. Я смотрю, а мама в этот момент плачет. Чем мы гордимся? Что мы не только не встали на колени - мы продолжали создавать оружие и передавать его фронту".

Никита Зосик, учащийся сш № 11 г. Бреста:

"События происходили очень трагичные. В моей семье чтят память о героях. В домах бабушек и дедушек находится много фотографий, есть фотографии моего прадедушки, который участвовал в войне. Я интересовался событиями, которые происходили в те времена. Был экскурсоводом в крепости".

София Пякшева, руководитель Российского центра науки и культуры в г. Бресте:

"Акция "Блокадная ласточка" проходит у нас с 17 по 27 января. Мы к ней присоединились в этом году впервые. Формат можно было выбрать разный. Самое основное - хотелось донести до людей, до молодежи в первую очередь, что несмотря на ограничения, несмотря на уверения, что ни одна птица не пролетит в Ленинград, тем не менее местные жители находили возможность установить какую-то связь с внешним миром".