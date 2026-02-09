9 февраля празднуется Международный день стоматолога

"Для частного сектора у нас характерно неравномерное развитие по всей территории республики с концентрацией больше в столице, областных и крупных городах республики. При этом в 49 районах республики нет ни одного общества платного стоматолога. Эти цифры опять доказывают, что государство несет на своих плечах большую часть заботы о здоровье граждан".