9 февраля празднуется Международный день стоматолога
9 февраля отмечается Международный день стоматолога. Услуга востребованная: стоматологическая служба остается одной из ключевых в системе здравоохранения.
Число обращений к специалистам в Беларуси достигает 15 млн в год. Подавляющее большинство приходится на государственный сектор.
Владимир Близнюк, заместитель главного внештатного стоматолога Минздрава Беларуси:
"Для частного сектора у нас характерно неравномерное развитие по всей территории республики с концентрацией больше в столице, областных и крупных городах республики. При этом в 49 районах республики нет ни одного общества платного стоматолога. Эти цифры опять доказывают, что государство несет на своих плечах большую часть заботы о здоровье граждан".
Сегодня в стоматологии Беларуси занято более 10 тыс. специалистов, из них свыше 8 тыс. трудятся в государственных учреждениях.