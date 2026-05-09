9 Мая для множества людей остается святым днем - днем Великой Победы над фашистской Германией и одновременно днем скорби по миллионам погибших советских граждан.

Однако в Европе этот праздник все чаще превращают в неудобную дату, которую европейский политический истеблишмент стремится изменить, но обычные люди, несмотря ни на что, продолжают нести цветы к монументам и памятникам советским воинам-освободителям в знак благодарности за мир без коричневой чумы.

Особенно тревожные сигналы приходят из Германии. Немецкое телевидение открыто показывает марш 371-го мотострелкового батальона.

"Батальон, марширующий вместе с городским оркестром Мариенберга, станет острием оборонительного копья НАТО. Ожидается, что их отправят в Литву для укрепления восточного фланга Альянса. Если правительство Германии добьется своего, торжественные марши станут проводиться гораздо чаще. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что сделает все возможное, чтобы к 2029 году Германия была готова к войне", - говорится в эфире.

Как бы где-то кто-то ни иронизировал над происходящим, но немецкие войска снова дислоцируются на литовской земле, где для размещения бронетехники сжигают целые деревни и на месте них строят полигоны. Исторические параллели с периодом Великой Отечественной войны пугающе точны, вплоть до номеров и названий подразделений.

Еще 15-20 лет назад официальный Берлин признавал вину за две развязанные мировые войны и говорил "с нас хватит". Сегодня тональность кардинально изменилась. День Победы из важной исторической даты превратился в центральный идеологический праздник, чему доказательствами служат те же немецкие марши. Помимо этого, в Германии обсуждают программу милитаризации.

Волков и Сыч | Память о Победе стирают | Армения на пороге выбора | Кароль vs зеленая повестка ЕС Политические обозреватели Белтелерадиокомпании Алексей Волков и Андрей Сыч анализируют мировые события и отвечают на вопросы зрителей. - Неудобная правда. Память о большой трагедии и Великой Победе, которую нам предлагают забыть. Как заметают следы и пишут новую историю? - Армения на пороге судьбоносного выбора. Битва за парламентский мандат. Кто определяет будущее страны? - Кароль требует референдум. Польша целится в зеленую повестку Евросоюза. Как политический шантаж ведет к разводу? 09.05.2026 22:44

В Латвии запрещено исполнять песни военных лет, демонстрировать российскую и советскую символику, проводить праздничные митинги, есть солдатскую кашу, потому что это якобы является поощрением "советской оккупации". В Литве действуют аналогичные запреты - нельзя исполнять гимн СССР, собираться на массовые мероприятия и демонстрировать советскую символику.

И это не шутки. В Германии за неповиновение правилам задержаны несколько человек. В немецком Трептов-парке (центральный парк в Берлине, где установлен монумент "Воин-освободитель") задержали двух мужчин: одного - за майку с надписью "СССР", второго - за знамя Победы.

При этом голоса разума все же звучат. Представитель "Союза Сары Вагенкнехт - здравый смысл и справедливость" назвала позором запрет знамя освободителей от фашизма и привела слова английского писателя Эрнеста Хемингуэя.

цитата Эрнеста Хемингуэя о Красной армии

Да уж, действительно, "платят". Уже никто не говорит про благодарность, лишь бы только не расшатывали страны. Оплачивает мир, подаренный советскими воинами, политический мейнстрим на Западе подменой понятий. Там вовсю заявляют, что Советский Союз якобы что-то "придумал" с Гитлером в 1939-м в рамках пакта Молотова-Риббентропа и поделил Европу. А верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас прямо заявила следующее: "Я из страны, где есть разные сообщества и разные праздники. И вот почему мы не можем отмечать этот день как День Победы. Если бы после 9 мая, когда война закончилась, Сталин сказал бы нашим странам, что они свободны и могут жить со своей свободой, независимостью, жить в той стране, в какой хотят, тогда мы могли бы отмечать этот день как День Победы. Но ведь зверства в наших странах начались именно тогда, поэтому невозможно отмечать этот день как День Победы. Но я рада, что хоть у нас может быть разное прошлое, мы должны сосредоточиться на общем будущем. И именно в этом смысл Дня Европы".

При этом реальность упрямо противоречит официальной линии ЕС. Из Польши, Литвы, Германии и даже Украины приходят десятки фотографий и видео, на которых видно, как люди несут цветы к памятникам, рискуя уголовными делами и штрафами за почтение памяти. В украинском Ирпене, несмотря на все угрозы, мемориалы утопают в цветах. Личная память оказывается сильнее пропаганды.

возложение цветов в Ирпене

День Победы остается тем рубежом, где четко видно, кто пытается стереть историческую правду, а кто, несмотря ни на что, продолжает ее чтить.