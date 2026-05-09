9 мая сенатор Басков навестил жительницу блокадного Ленинграда

В День Победы ни один герой не останется без внимания. Нину Юркову - свидетеля блокады Ленинграда - 9 Мая навестил сенатор Дмитрий Басков в рамках благотворительной акции "Совет Республики с благодарностью ветеранам".

Дмитрий Басков, зампредседателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Для государства и общества забота о ветеранах - это нравственный долг, знак глубокой благодарности за их подвиг. Важно, чтобы люди, прошедшие через войну и блокаду, чувствовали постоянное внимание, поддержку и уважение. Ведь именно благодаря им и сохраняется живая связь поколений и понимание истинной ценности мира, человеческого достоинства и исторической правды".

Дмитрий Басков, зампредседателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси