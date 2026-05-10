Говорят, война заканчивается тогда, когда похоронен последний солдат. Но в современной Европе с павшими за ее же свободу решили воевать по новому кругу, на этот раз - с памятью. От Берлина до Таллина власти возводят не просто идеологические барьеры, а вполне реальные заборы из колючей проволоки, пытаясь отгородиться от правды мая 45-го года.

Допросы за цветы, штрафы за субботники и демонстративное переписывание истории, где победителями значатся кто угодно, только не советский солдат, - это 9 Мая в Европе на протяжении многих лет.

Как благодарность сменилась предательством, а западные ценности обернулись борьбой с героями - в рубрике "Полная Европа".

Демонтаж истории

Май в Европе практически перестал быть временем благодарности. Все чаще это период преград и запретов. На эстонском берегу реки Нарва сегодня проходит линия фронта новой войны - войны с памятью. Власти Эстонии распорядились "спрятать" День Победы. Запрещены массовые сходы, музыка, даже взгляд в сторону России и Беларуси здесь теперь считается неблагонадежным. Но все же кусочек свободы сохранился. Тысячи людей со всей страны ежегодно приезжают в Нарву, чтобы увидеть праздник на российском берегу. В Ивангороде специально для них развернута сцена, где из динамиков звучит трогающий до слез "День Победы". Кто бы мог подумать, что спустя 8 десятков лет, чтобы почтить память героев, спасших Европу от газовых камер и печей, людям придется смотреть на праздник через бинокль.

Не спрашивали мнения у жителей Прибалтики и когда там начинали хваленую декоммунизацию. И это не просто избавление от советского прошлого - это хирургическое удаление совести, которую теперь там воспринимают как раковую опухоль. В Латвии борьба с памятью приобрела масштаб государственного безумия. Перед 9 Мая спецслужбы перешли к тактике прямого устрашения: русских жителей вызывали на допросы. Среди вопросов: "Собираетесь ли вы возлагать цветы? Где? С кем?" Получается, что даже намерение практически приравнивается к госизмене. А чтобы избежать обвинений в мыслепреступлении, людям предлагают альтернативу - променять День Победы, например, на автопробег.

Эдвардс Ратниекс, вице-мэр Риги:

"В этом году 9 Мая состоится шествие с флагами, призванное укрепить нашу национальную идентичность. Потому что этот день в Риге слишком долго был омрачен иностранной символикой и прославлением оккупации. Этому должен быть положен конец навсегда. За латышскую Латвию мы наполним улицы города бесконечной рекой белого и красного цветов".

Конечно, еще не всем в стране промыли мозги, но судебная машина в отношении таких работает без сбоев. Так, сопредседатель Русского союза Латвии Андрей Пагор оказался под следствием за преступление века - плакат на русском языке, размещенный во время субботника на кладбище в Елгаве.

Оказывается, приведение в порядок братского захоронения советских воинов - не что иное, как плевок в лицо властям и прославление военной агрессии и преступлений. Это они еще не слышали, как проникновенно активист читает стихи.

Братские захоронения - это те немногие места, куда люди пока еще могут прийти и поклониться бессмертному подвигу. Но руки политиков стремительно тянутся и к ним. Власти литовского Шяуляя в спешке уничтожили солдатское погребение в центре города. Так хотели успеть до праздника.

Останки советских воинов, которые покоились недалеко от собора Святых Петра и Павла, поместили в мешки и лишь пообещали перезахоронить на другом кладбище. Поговаривают, что следующий в очереди - мемориал в Даугавпилсе.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России:

"Литовские каратели оставили свой кровавый след в Беларуси и России, став активными участниками геноцида советского народа. После войны недобитые националисты - "лесные братья", которых теперь героизирует НАТО, - продолжили десятками тысяч убивать своих земляков. А их идеологические наследники сейчас завершают начатое - уничтожают память о советских солдатах-освободителях. Организаторы этого кощунственного действа не скрывают, что спешат завершить свое черное дело до 9 Мая. Они реально как вурдалаки и вампиры, которые боятся восхода, потому что понимают, что исчезнут с солнечным светом".

Мария Захарова

Но если бы только Прибалтика - вирус исторической амнезии, увы, не знает границ. В австрийской Вене, городе, который Красная армия спасла от превращения в руины, неизвестные вандалы осквернили братскую могилу советских солдат.

Не лучше ситуация и в Молдове. Местный активист Алексей Петрович уверен, что нападения на памятники - это прямое следствие государственной политики Кишинева. Когда со школьной скамьи детям внушают, что освободители были "оккупантами", рука подростка легко становится инструментом в руках политиков-ревизионистов.

Алексей Петрович, глава Координационного комитета "Победа" (Молдова):

"Отсутствие политической воли со стороны руководства страны, отсутствие патриотического воспитания молодежи, идеологизация истории и героизация нацизма - главные причины того, что происходит в нашей стране и почему сегодня подонки позволяют себе безнаказанно уничтожать память о наших героях".

И немного о Польше. После смены рода деятельности Навроцкого борьба с советскими памятниками там заметно поутихла. Хотя, возможно, они просто уже закончились. Но не суть. У властей теперь новое хобби - кража подвигов. Недавно Варшава отметила День взятия Берлина, внимание, польским войском. В программе празднования было сказано, что 2 мая 1945 года солдаты дивизии Тадеуша Костюшко вывесили бело-красный флаг на Колонне Победы. И ни слова о том, что поляки эти входили в состав 1-го Белорусского фронта Красной армии, ни слова о том, что без подвига наших дедов и отцов этот флаг никогда бы не поднялся выше варшавских руин.