90 копеек морковь, куда еще ниже? Чем наполнены полки в белорусских магазинах

Урожай до торговых сетей должен доходить самого высокого качества, к этому и привыкли белорусы, Но что еще важно - по доступной для людей цене. Продукты, которые закладываются в стабфонды, регулируются 713-м постановлением, поэтому на ценники в рамках мониторингов специалисты Комитета госконтроля смотрят обязательно.

Первый пункт в контрольном списке - один из объектов известной сети дискаунтеров. Позиционирует себя как магазин низких цен. Так ли это, посмотрят контролеры, которые о своем визите заранее не предупреждали, чтобы сработал эффект неожиданности. Мониторинг Комитета госконтроля сверяет необходимые в наличии позиции в ассортименте. Внимание и к условиям хранения, и к внешнему виду.

Из импортного на полках - только помидоры. Остальное белорусского производства. Руководство магазина говорит, что здесь оборот именно овощей выше среднего не только по Минску, но и в целом по стране. Ну а что касается мониторинга, то серьезных нарушений здесь не выявлено.

Хранение, транспортировка и реализация овощей в межсезонье - задачи стратегические. Поэтому мониторинг на каждом этапе. Смотрите проект "На контроле Президента", созданный при поддержке Комитета государственного контроля, ЗДЕСЬ

Большой торговый центр в Первомайском районе. Гипермаркет предлагает внушительный выбор продуктов на любой вкус и кошелек. Наша локация - овощной отдел. Продавцы активно заполняют пробелы на прилавках, пополняя полки свежей продукцией. Ну а потребителю главное, чтобы еще вкусной и качественной. Так или это, покупатель убедится уже дома. Но в этом плане белорусское обычно не подводит.

"Только белорусскими стараемся пользоваться товарами. 90 копеек стоит морковь. Куда еще ниже, - радуется покупательница. - Тем более она еще очень вкусная, не только дешевая".

Инспекторы Комитета госконтроля в объектах торговли частые гости. Требования - стандартные: в интересах потребителя. Во внимании ситуация с ценами, ассортиментом и качеством товара.

Татьяна Самохина, завсектором контроля за ценами на потребительские товары Комитета госконтроля Беларуси:

"В этом магазине представлена хорошо линейка плодоовощной продукции. На некоторые виды скидки предоставлены. И к качеству у меня тоже нет никаких нареканий. Есть морковь рассыпная, есть морковь мытая. Так же, как и картофель. Оборот плодоовощной продукции здесь тоже на должном уровне, отечественную продукцию хорошо покупают".

Ситуация под таким контролем по всей Беларуси и в течение всего межсезонного периода. Если нарушения все-таки выявляют, то дают рекомендации и срок на устранение.

Зампредседателя Комитета государственного контроля Беларуси Андрей Лобович отметил, что сегодня торговыми сетями не заключены договора на полный объем выборки продукции стабфондов. "Хотя должны были до 15 ноября завершить. Но эта работа продолжается, мы тоже ее контролируем", - сказал он.

Стабфонды - это не только надежность, проверенная временем. А еще и забота о кошельках. Весной магазины могут поднимать цены на плодоовощную продукцию (как это, например, случается с привозным импортом). Запасы своих продуктов помогают регулировать ситуацию на рынке.

Нина Емельянова, замминистра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

"В 2024 году установлены предельные отпускные цены и предельные максимальные розничные цены на продукцию, которая закладывается в стабфонды. Мы должны защитить свое население от дефицита продукции, которая у нас выращивается в достаточных объемах. Мы понимаем, что контурами нашей страны могут быть, например, более привлекательные цены на продукцию. Для того чтобы не оставить наше население без востребованной продукции, мы и закладываем стабфонды".