Пока одни государства, застрявшие в позапрошлой геополитической эпохе, выжимают из себя истерику по поводу каждого пролетающего воздушного шарика, чтобы выбить у Брюсселя лишний миллион на "оборону от восточных варваров", другие работают. Работают так, что искры летят. Со знаком плюс, разумеется.

Президент Беларуси Александр Лукашенко улетел в дальнюю и сложную командировку: Мьянма, Оман, Алжир. Это не туристический тур, а маршрут прокладки новых экономических артерий в обход закупоренных западных экономических вен.

Паразитизм VS труд: две модели выживания в одной реальности

Пока в Вильнюсе, судя по всему, главное культурное событие - открытие бара по метанию топоров (символично, да?), в Минске думают, как продать тракторы, удобрения и технологии на рынки с 45-миллионным населением. Это и есть главное противостояние современности: паразитическая экономика страха и дотаций против экономики реального труда и взаимной выгоды. Первая существует за счет других и постоянно чего-то просит. Вторая производит, продает и договаривается.

Но пробежимся по маршруту. Мьянма. Первый в истории визит белорусского лидера в эту страну. Рынок, где есть пространство для маневра. Что может предложить Беларусь? Все то же, что составляет основу ее несырьевого экспорта: сельхозтехнику, транспорт, фармацевтику, пищевую промышленность. Это проверенная формула, которую теперь разворачивают в Юго-Восточной Азии. Пока западные корпорации в ужасе бегут от "недемократических режимов", белорусские предприятия спокойно приходят на освободившееся место и предлагают взаимовыгодную кооперацию.

Юлия Абухович, аналитик, начальник образовательного центра "Аксиос" ОАО "Гипросвязь":

"Хочу отметить, что турне служит сигналом о провале политики изоляции. Минск демонстрирует наличие активных, надежных, как показывает жизнь, союзников на Глобальном Юге, готовых принимать белорусского лидера с практически королевскими почестями. Первые в истории официальные визиты в Мьянму и Алжир легитимизируют внешнеполитический курс Беларуси, показывают, что дальняя дуга - это не просто риторика. Это не выход из безвыходной ситуации, потому что мы потеряли премиальные рынки и теперь мы начинаем метаться по миру в поисках партнеров, это реальность, которая обеспечит нам дальнейшее развитие. Эти встречи перерастают в политическую поддержку, тем самым укрепляя позиции Республики Беларусь в таком формирующемся многополярном мире".

Контракты вместо санкций

Алжир. Страна, которая могла бы почивать на лаврах от продажи газа в ту же Европу. Но нет. У нее есть амбициозная зеленая программа по освоению новых земель, и ей срочно нужны энергонасыщенные тракторы. А Беларусь предлагает не просто ящики с гайками, а технологии, локализацию сборки грузовиков и автобусов, создание хаба для выхода на весь Африканский континент. Товарооборот, который был около нуля, в 2024 году подскочил до 50 млн долларов. Это немного, но это - семена. И Лукашенко приехал их не просто посеять, а сразу назначить ответственных за урожай - прямо по итогам переговоров были даны конкретные поручения министрам. Алжир - это взгляд на Африку в стиле, как на тот же Китай 30 лет назад. И Минск намерен занять там место не временного гастролера, а постоянного партнера.

Оман. Никаких показушных объятий для прессы. Только предметные разговоры. О чем? О том, что "речь идет даже не о миллионах - миллиардах долларов инвестиций". Рядом, в том же регионе, какие-то страны годами могут топтаться на месте, обсуждая "угрозы" и выпрашивая финансирование. А здесь - тихо, без пафоса готовится дорожная карта на миллиарды. Оман - это финансовый и логистический шлюз. Это признание того, что серьезные игроки доверяют Минску как надежному контрагенту, с которым можно делать большой и долгий бизнес. Это и есть та самая многополярность, о которой все говорят, но строить которую едут единицы.

Санкции Запада стали для Беларуси в каком-то смысле шоковой терапией. И со знаком минус, но и со знаком плюс. В 2023-м белорусский экспорт достиг рекордных 40+ млрд. долларов. Как?! Железной логистикой и переориентацией. Что сулит нам дальняя дуга? Не только миллиардную выгоду.

Все это в совокупности дает нам независимость. Независимость от капризов Запада, от монополии с каким-нибудь одним-единственным партнером. Они строят каркас новой диверсифицированной экономической географии. Пока Литва борется с несуществующими угрозами, уничтожая собственную экономику, Беларусь пашет. В прямом и переносном смысле.