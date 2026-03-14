Адвокат: За испорченный отдых всегда можно вернуть деньги

За испорченный отдых всегда можно вернуть деньги, разница лишь в каком объеме. Об этом в интервью "Первому информационному" рассказала адвокат Минской городской коллегии. Сейчас турагентства буквально пестрят заголовками о "горящих" и "бомбических" предложениях. Но с учетом мировой ситуации, в том числе и на Ближнем Востоке, эти предложения могут быть горящими и бомбическими в прямом смысле. Как поделилась юрист, есть в договоре всегда ситуации, которые называются "чрезвычайным положением". Если турист попал в такую, за отдых должен быть полный возврат оплаты.

Ольга Становая, адвокат Минской городской коллегии адвокатов: "Невозможность вылета - ответственность в данном случае будет лежать на туроператоре. И здесь необходимо понимать, что расторжение договора влечет за собой полный возврат оплаченного тура. Но необходимо отметить, что если ваши обстоятельства, например, болезнь вас или родственника, навряд ли будут признаны существенными, то вам будет возвращена оплата тура, за исключением только затрат, которые уже были туроператором потрачены при бронировании вашего тура: какие-то билеты, бронь отеля. Все затраты должны быть подтверждены. И обязанность доказать, что эти затраты были, лежит как раз-таки на исполнителе. Но вам тоже не стоит расслабляться. Собирайте чеки, документы, договоры, переписки. Все, что вы можете в дальнейшем использовать в суде в качестве доказательств".