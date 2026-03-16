Аграрии Минщины готовятся засеять 370 тыс. га яровыми культурами

Южные районы Минской области активно включаются в проведение весенних полевых работ. Так, в Солигорском, Любанском, Слуцком и Стародорожском районах аграрии ведут подкормку удобрениями озимых зерновых и рапса. Их перезимовка в основном прошла успешно.

Что касается яровых, центральному региону в 2026 году необходимо будет засеять злаковые колосовые культуры на площади более 70 тыс. га, а кукурузные поля займут 300 тыс. га. Задействуют около 7 тыс. механизаторов.