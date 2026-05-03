Агросезон-2026: в Минской области активно идет посевная
Сельхозорганизации Минской области активно проводят посевную кампанию. Семена яровых культур посеяны на площади в 250 тыс. га, это более половины от запланированного объема. Уже засеяна и треть кукурузных полей. Продолжается сев ярового рапса, вносятся минеральные удобрения. Кроме того аграрии занимаются и такой важной культурой, как картофель. Для посевной есть вся необходимая техника и штат механизаторов.
Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома: "Мы сейчас находимся в активной фазе посевной кампании. Минская область преодолела экватор - мы посеяли уже свыше 250 тыс. га, полностью завершили сев зерновых, зернобобовых культур, рапса, льна, сахарной свеклы, продолжаем сеять кукурузу, овощные культуры, а также занимаемся посадкой картофеля".
Сельхозорганизации региона уже начали подготовку и к уборочной кампании. В этом сезоне будет задействовано 2200 зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов. В конце апреля аграрии из всех районов Минской области получили сто новых машин "Гомсельмаш".