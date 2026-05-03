Агросезон-2026: в Минской области активно идет посевная

Сельхозорганизации Минской области активно проводят посевную кампанию. Семена яровых культур посеяны на площади в 250 тыс. га, это более половины от запланированного объема. Уже засеяна и треть кукурузных полей. Продолжается сев ярового рапса, вносятся минеральные удобрения. Кроме того аграрии занимаются и такой важной культурой, как картофель. Для посевной есть вся необходимая техника и штат механизаторов.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/527a5204-7317-4757-8a72-30f6a4833a2b/conversions/4dc89330-1448-4ba6-b687-4cb73f278c06-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/527a5204-7317-4757-8a72-30f6a4833a2b/conversions/4dc89330-1448-4ba6-b687-4cb73f278c06-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/527a5204-7317-4757-8a72-30f6a4833a2b/conversions/4dc89330-1448-4ba6-b687-4cb73f278c06-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/527a5204-7317-4757-8a72-30f6a4833a2b/conversions/4dc89330-1448-4ba6-b687-4cb73f278c06-xl-___webp_1920.webp 1920w



Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома: "Мы сейчас находимся в активной фазе посевной кампании. Минская область преодолела экватор - мы посеяли уже свыше 250 тыс. га, полностью завершили сев зерновых, зернобобовых культур, рапса, льна, сахарной свеклы, продолжаем сеять кукурузу, овощные культуры, а также занимаемся посадкой картофеля".