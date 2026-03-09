3.72 BYN
Академия управления и ФПБ подписали соглашение о сотрудничестве
В 2026-м - в Год белорусской женщины - по всей стране проходят различные мероприятия, проекты по поддержке женщин. 9 марта Академия управления при Президенте Республики Беларусь и Федерация профсоюзов Беларуси подписали соглашение о сотрудничестве.
"Женское лидерство в Беларуси"
В 2026 году особое внимание уделяется белорусским женщинам, в том числе и возможности карьерной самореализации. Сегодня в ведущем управленческом вузе страны собрались члены профсоюзов со всей Беларуси.
Между Академией управления и Федерацией профсоюзов проходит подписание благотворительного образовательного проекта "Женское лидерство в Беларуси". Его цель - развитие активной жизненной позиции белорусской женщины в обществе и экономике.
Юрий Сенько, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
"Сегодня в профсоюзном движении больше половины его членов - женщины. Они участвуют практически во всех вопросах жизни государства, и наша задача - предоставить возможность женщинам выражать свое мнение. Женщины вносят важнейшие предложения по поддержке материнства и детства, защите прав трудящихся и развитию социальных отношений в стране".
"От проекта я жду новых точек отсчета в своей карьере. Как минимум в течение этого года, поскольку это Год белорусской женщины, сделать что-то новое, интересное. Надеюсь, этот образовательный проект зарядит меня энергией для того, чтобы в нашем большом и дружном профсоюзе осуществлялись новые проекты во благо человека труда", - поделилась Наталья Русакович, зампредседателя Белорусского профсоюза работников транспорта и коммуникаций.
Отметим, что уже сегодня состоится и первое учебное занятие. В состав группы вошли около 30 членов профсоюза со всей Беларуси. На занятия планируется приглашать известных и успешных женщин, они же лидеры мнений, а также профессорско-преподавательский состав Академии управления. По окончании обучения слушатели получат свидетельство о повышении квалификации государственного образца Республики Беларусь.