Академия управления и ФПБ подписали соглашение о сотрудничестве

В 2026-м - в Год белорусской женщины - по всей стране проходят различные мероприятия, проекты по поддержке женщин. 9 марта Академия управления при Президенте Республики Беларусь и Федерация профсоюзов Беларуси подписали соглашение о сотрудничестве.

"Женское лидерство в Беларуси"

В 2026 году особое внимание уделяется белорусским женщинам, в том числе и возможности карьерной самореализации. Сегодня в ведущем управленческом вузе страны собрались члены профсоюзов со всей Беларуси.

Между Академией управления и Федерацией профсоюзов проходит подписание благотворительного образовательного проекта "Женское лидерство в Беларуси". Его цель - развитие активной жизненной позиции белорусской женщины в обществе и экономике.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d68a687e-b033-4dbf-ae9b-9c1cca6102fb/conversions/dd1a82d0-55a6-43dd-b54d-d5ba983bfafa-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d68a687e-b033-4dbf-ae9b-9c1cca6102fb/conversions/dd1a82d0-55a6-43dd-b54d-d5ba983bfafa-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d68a687e-b033-4dbf-ae9b-9c1cca6102fb/conversions/dd1a82d0-55a6-43dd-b54d-d5ba983bfafa-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d68a687e-b033-4dbf-ae9b-9c1cca6102fb/conversions/dd1a82d0-55a6-43dd-b54d-d5ba983bfafa-xl-___webp_1920.webp 1920w

Юрий Сенько, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

"Сегодня в профсоюзном движении больше половины его членов - женщины. Они участвуют практически во всех вопросах жизни государства, и наша задача - предоставить возможность женщинам выражать свое мнение. Женщины вносят важнейшие предложения по поддержке материнства и детства, защите прав трудящихся и развитию социальных отношений в стране".

"От проекта я жду новых точек отсчета в своей карьере. Как минимум в течение этого года, поскольку это Год белорусской женщины, сделать что-то новое, интересное. Надеюсь, этот образовательный проект зарядит меня энергией для того, чтобы в нашем большом и дружном профсоюзе осуществлялись новые проекты во благо человека труда", - поделилась Наталья Русакович, зампредседателя Белорусского профсоюза работников транспорта и коммуникаций.