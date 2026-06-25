Техника для города и села: что представили Беларусь и Россия на выставке Форума регионов

В Минском международном выставочном центре в рамках Форума регионов Беларуси и России развернулась масштабная выставка-ярмарка товаров двух стран.

Свою продукцию представили 160 компаний, а среди гостей - 71 российский регион. Главными экспонатами стали новый электробус МАЗ-305Е20, которому 26 июня впервые присвоят статус "Товар Союзного государства", и самоходный опрыскиватель с клиренсом до 2 м.

Электробус МАЗ-305Е20 - поистине союзный продукт

В центре внимания выставки - новинка 2026 года от Минского автомобильного завода: электробус МАЗ-305Е20 особо большого класса. Это долгожданная модель третьего поколения, которая впервые была представлена в Санкт-Петербурге на транспортном фестивале, где сразу же было подписано соглашение о передаче машины в опытную эксплуатацию.

Как отметила заместитель коммерческого директора, начальник департамента маркетинга ОАО "МАЗ" Оксана Михеева, этот электробус стал поистине союзным продуктом: вся силовая часть - российская, а кузов, интерьер, сиденья и начинка - белорусские.

"Именно этот электробус одним из первых вошел в реестр промышленной продукции со статусом товара Союзного государства. Завтра в торжественной обстановке генеральному директору МАЗа будет вручен этот сертификат", - рассказала представитель предприятия.

Электробус имеет запас хода 240 км на автономном ходу, оснащен 44 пассажирскими местами и является супернизкопольным, что делает его удобным для маломобильных граждан. В салоне могут разместиться еще 14 пассажиров на низком полу - это заметное улучшение по сравнению с предыдущим поколением.

Дизайн машины также не остался без внимания: современные цветовые решения и продуманный интерьер делают ее привлекательной для перевозчиков. По словам представителей МАЗа, интерес к особо большому классу третьего поколения проявляют и белорусские, и российские регионы.

Новинки для сельского хозяйства

Не менее впечатляющей стала презентация самоходного опрыскивателя с высоким клиренсом. Как пояснил специалист по работе с клиентами ОАО "Лидагропроммаш" Иван Седлеревич, главное преимущество этой техники - изменяемый клиренс до 2 м, что позволяет обрабатывать поля без повреждения высоких культур, таких как рапс, подсолнечник и кукуруза.

Новинка отличается увеличенной шириной захвата - 36 м, что существенно повышает производительность. Кроме того, предусмотрено поперечное отключение секций, позволяющее экономить дорогостоящие химические средства защиты растений.

Представитель предприятия отметил, что техника вызывает интерес практически у всех российских регионов, занимающихся сельским хозяйством, особенно тех, где выращивают подсолнечник и кукурузу.

Выставка как площадка для диалога

Выставка в "БелЭкспо" стала не только демонстрацией технического потенциала, но и важной деловой площадкой. Здесь проходят B2B-встречи, подписываются контракты и соглашения.

В первый день работы Форума регионов на Кургане Славы открылось новое кафе в стилистике 1960-1970 годов, которое, как отметили организаторы, будет востребовано у туристов из России.

Стоит отметить, что посетить выставку и увидеть все экспонаты смогут все желающие: в субботу, 27 июня, площадка будет открыта для свободного посещения. Жители и гости Минска смогут не только оценить технику, но и попробовать продукцию белорусских и российских производителей.

Статус "Товар Союзного государства" - новый этап интеграции

Особое внимание на выставке было уделено заседанию Комитета по стандартизации и качеству, а также предстоящему присвоению первого статуса "Товар Союзного государства". На сегодняшний день пилотный проект охватывает пассажирский и грузовой транспорт, однако в будущем линейка товаров с этим статусом будет расширена.