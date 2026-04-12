Активисты БРСМ благоустроили к Пасхе территорию церкви Преображения Господня в Минске

К празднику Светлой Пасхи территорию церкви Преображения Господня в Минске привела в порядок молодежь столицы. Студенты и школьники покрасили бордюры, высадили деревья, а также помогли украсить площадку возле храма. Тематический декор появился на ветках деревьев, рядом участники инициативы вплели ленты в оформление праздничной инсталляции.

"Это действительно день единения с Богом, день, которого все ждут. Ребята к этому также готовятся, принимают активное участие в наведении порядка в храмах. Этот момент духовности важен, потому что сегодня каждый молодой человек в нашей стране готов понимать, что такое единство, истинные ценности".