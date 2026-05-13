Акция "Дерево героев" стартовала на Буйничском поле

Акция "Дерево героев" стартовала в мемориальном комплексе "Буйничское поле". Она посвящена 85-летию начала обороны Могилева от немецко-фашистских захватчиков. Прямо из Брестской крепости доставлена молодая сосна. Патриоты Беларуси и России высадили ее на территории комплекса и полили водой из реки Мухавец. Оборону Могилева историки сравнивают с обороной Брестской крепости. Натиск врага областной центр сдерживал 23 дня.

"За пять лет патриотической работы мы на своих автомобилях проехали более 65 тысяч км по дорогам Беларуси и России. В 60 городах мы передали капсулы со священной землей Брестской крепости-героя, которые хранятся в музеях этих городов. Новая акция - "Дерево героев". Мы хотим, чтобы помнили о советском солдате, который спас мир от фашизма".