Акция "Наши дети" принесла большой новогодний праздник в Солигорск
Для ребят из Минской области сегодня большой праздник в Солигорске. Он объединил более полутысячи ребят из каждого района, в том числе школьников, которые достигли успехов в учебе, творчестве и спорте. Главная областная елка окружила вниманием и теплом, порадовала подарками и сюрпризами детей, а взрослые уже выстраивают новые благотворительные маршруты. Калейдоскоп новогодних событий в Минской области порадует свыше 200 тыс. детей.
Принимали подарки сегодня и в детском социальном пансионате "Васильки" Щучинского района. Заместитель премьер-министра Юрий Шулейко вручил ребятам сертификат на создание современной детской площадки и, конечно же, сладости. Во время акции "Наши дети" пансионат традиционно принимает много гостей, желающих помочь учреждению и порадовать воспитанников. Благодаря этому здесь уже появились интерактивный мультиборд, телевизоры, тренажеры, медоборудование.