Акция "Наши дети" принесла большой новогодний праздник в Солигорск

Для ребят из Минской области сегодня большой праздник в Солигорске. Он объединил более полутысячи ребят из каждого района, в том числе школьников, которые достигли успехов в учебе, творчестве и спорте. Главная областная елка окружила вниманием и теплом, порадовала подарками и сюрпризами детей, а взрослые уже выстраивают новые благотворительные маршруты. Калейдоскоп новогодних событий в Минской области порадует свыше 200 тыс. детей.