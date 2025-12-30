Акция "От всей души" заглянула к постояльцам Минского городского социального пансионата "Исток"

Республиканская акция "От всей души", которая проходит по инициативе Президента Беларуси Александра Лукашенко, продолжает шагать по стране. Предновогодний марафон охватит более 1,6 млн человек.

Традиционная новогодняя благотворительная акция "От всей души" заглянула в гости к постояльцам Минского городского социального пансионата "Исток". Национальный статистический комитет Беларуси поздравляет 255 подопечных.

Важным моментом благотворительной миссии стало поздравление одного из жителей пансионата, Семена Евдокимовича Береснева, которому в январе исполнится 106 лет. Он является ветераном Великой Отечественной войны, получивший ранение в ходе боевых действий и неоднократно отмеченный высокими государственными наградами за подвиги.

Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Республики Беларусь:

"Уже в своем возрасте у него есть проблемы с передвижением. Нам предложили ему приобрести соответствующую коляску для того, чтобы он мог передвигаться. Мы выполнили это пожелание и с удовольствием ему подарим наш подарок, тем более, 15 января ему исполнится 106 лет. Поэтому для нас очень важно подарить тепло, уют тем людям, которые внесли в развитие нашей страны огромный вклад".

Юлия Митько, директор Минского городского социального пансионата "Исток":

"Мы очень ждем этих праздников. Они связаны, в первую очередь, с Рождеством, с Новым годом. Для наших проживающих, средний возраст которых составляет 83-85 лет, это очень значимые события. Республиканская акция "От всей души", инициированная Президентом и направленная на поддержку пожилых людей, особенно поднимает настроение в рождественские дни".

Праздник получился по-настоящему теплым и душевным. Акция "От всей души" объединяет тех, кто готов помогать, и тех, кто в этой помощи нуждается. Акция дарит не только материальную поддержку, но и самое важное - искреннее внимание и заботу.