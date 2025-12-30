Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Акция "От всей души" заглянула в гости к постояльцам пансионата "Исток"

Традиционная акция "От всей души" заглянула в гости к постояльцам Минского городского социального пансионата "Исток". Национальный статистический комитет поздравляет 255 подопечных.

Важным моментом благотворительной миссии стало поздравление одного из жителей пансионата - ветерана Великой Отечественной войны, получившего ранения в ходе боевых действий. Семен Евдокимович Береснев в этом году отметил юбилей - 105 лет.

Акция "От всей души" охватит более 1 млн 600 тыс. человек в возрасте 65 лет и старше, проживающих в Беларуси.

Общество

От всей душиблаготворительная акция