Акция "От всей души" заглянула в гости к постояльцам пансионата "Исток"

Традиционная акция "От всей души" заглянула в гости к постояльцам Минского городского социального пансионата "Исток". Национальный статистический комитет поздравляет 255 подопечных.

Важным моментом благотворительной миссии стало поздравление одного из жителей пансионата - ветерана Великой Отечественной войны, получившего ранения в ходе боевых действий. Семен Евдокимович Береснев в этом году отметил юбилей - 105 лет.