Акция "От всей души" заглянула в гости к постояльцам социального пансионата в Орше

Концерты и балы, теплые встречи и адресная помощь. В холодные январские дни теплоту общения пожилым людям дарит республиканская акция "От всей души".

В канун старого Нового года благотворительный марафон заглянул в Оршанский социальный пансионат. Здесь проживает более 200 человек, четверть из них - с особенностями психофизического развития.

С обновлением материально-технической базы учреждению регулярно помогает Министерство информации. Очередным подарком от ведомства стал грузовой трицикл.

Наталья Тетенкова, директор Оршанского социального пансионата "Счастливое долголетие":

"Он очень нужен нашей работе. У нас есть подсобное хозяйство. Мы выращиваем свою продукцию. И чтобы убрать ее с поля, нам нужно ее на чем-то возить. До этого мы возили на тележке. А так как пансионат наш расцветает, мы идем в ногу со временем, то это транспортное средство очень гармонично впишется и облегчит жизнь нашим работникам и проживающим".

Андрей Кунцевич, первый замминистра информации Беларуси:

"Хотелось бы отметить работу администрации, персонала оршанского пансионата. Видно, что это люди большой души и большого сердца, стараниями которых обеспечивается не только счастливое, но и активное долголетие тех людей, которые здесь проживают. И если небольшая помощь Министерства информации также будет способствовать этому, мы будем искренне рады".