Акция "Тепло и свет нашим ветеранам" проходит в Минской области
Люди, пережившие ужасы войны, окружены в Беларуси вниманием и заботой. К празднику Победы жилищно-коммунальное хозяйство Минской области продолжает важную акцию "Тепло и свет нашим ветеранам".
В списке десятки адресов по всему центральному региону. Один из них - в Червене, где живет Згурская Анна Петровна, бывшая узница концлагеря. Участники инициативы навели порядок на территории, подготовили грядки к весенней посадке.
"Это очень приятно, что о тебе помнят, могут помочь", - поделилась эмоциями Анна Петровна.
"Когда мне было 7 лет, я попала в лагерь Озаричи. Нас освободили, братик мой остался в лагере. Я его лица не помню, потому что фотографий нет, все сожгли", - рассказала женщина.
Всего в рамках акции запланировано более 45 мероприятий. Особенная миссия в ней будет принадлежать молодежи: это не только выполнение работ, но и встречи с участниками Великой Отечественной, чествование ветеранов, вдов ветеранов, бывших узников фашистских концлагерей, тружеников тыла.