Акция "Тепло и свет нашим ветеранам" проходит в Минской области

Люди, пережившие ужасы войны, окружены в Беларуси вниманием и заботой. К празднику Победы жилищно-коммунальное хозяйство Минской области продолжает важную акцию "Тепло и свет нашим ветеранам".

В списке десятки адресов по всему центральному региону. Один из них - в Червене, где живет Згурская Анна Петровна, бывшая узница концлагеря. Участники инициативы навели порядок на территории, подготовили грядки к весенней посадке.

"Это очень приятно, что о тебе помнят, могут помочь", - поделилась эмоциями Анна Петровна.

"Когда мне было 7 лет, я попала в лагерь Озаричи. Нас освободили, братик мой остался в лагере. Я его лица не помню, потому что фотографий нет, все сожгли", - рассказала женщина.