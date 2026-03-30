3.67 BYN
2.95 BYN
3.40 BYN
Акция "Весенний марафон" задает темп преображения всей Минской области
Марафон весенней "перезагрузки" объединил все регионы Беларуси, подтверждая статус комфортной и уютной страны. По итогам прошлого Года благоустройства в лидерах Гомельская область. В республиканском рейтинге, в частности, Лидский, Чашникский, Молодечненский районы. Весь месяц каждые весенние выходные в расписании тематические субботники. В минувшие основные усилия были сосредоточены на объектах агропромышленного комплекса, что особенно актуально на старте весенне-полевых работ. Акцент на качестве улично-дорожной сети. Службы и техника работают над ямочным ремонтом и грейдированием путей.
Месяц наведения порядка на земле и благоустройства
Минская область в лидерах по благоустройству. Главные триумфаторы - Молодечненский район, признанный лучшим в своей категории, и Заславль, ставший эталоном среди городов с населением до 50 тыс. жителей. Эксперты оценивали все: от качества дорожного покрытия до ландшафтного дизайна.
"Красиво. У нас и зелени много, а летом цветов много. Пришла весна, мы с подружкой ходим по парку, километров 5 стараемся ходить", - рассказала пожилая женщина.
Масштабные городские работы и точечное восстановление природного наследия в сельской местности. Формула успеха в республиканском рейтинге Молодечненского района. Главным символом года стало возрождение исторического парка в агрогородке Березинское. Памятник природы в 16 гектаров стал привлекательным туристическим комплексом.
Акция "Весенний марафон" задает темп преображения всей Минской области. Генеральный клининг традиционно начинается с дорог. Планы на ближайшие месяцы - привести в порядок более 500 км гравийных путей и мониторинг дорожной инфраструктуры, где необходимо - с ямочным ремонтом. Зимний аутфит на свежий глянец меняют улицы Солигорска.
Анатолий Недведский, замдиректора ЖКХ "Комплекс" г. Солигорска:
"Мы уже использовали порядка 15 т холодного асфальта, закуплена эмульсия. Завтра полностью запустим установку "Тайфун" по ремонту асфальтного покрытия. Приводим в порядок пешеходные переходы и также ту информацию, которая обеспечивает безопасность дорожного движения. Очищаем островки безопасности, дорожные знаки, полусферы. Работают работники ЖКХ, наше подразделение и наша техника. В городе Солигорске на уличной дорожной сети задействовано по штату 33 человека. Техника подметально-уборочная. Одна из них - малогабаритный трактор, который вывозит мусор, и погрузчик".
Техника и люди работают в тандеме. Там, где большому автотранспорту не развернуться, в дело вступают компактные помощники. Мобильные спецмашины маневрируют на узких участках, выметая пыль, песок и мусор после зимы.
Пока коммунальные службы занимаются технологически сложными работами, коллективы градообразующих и районных организаций берут шефство над конкретными улицами. Помогают городу быстрее преобразиться: убирают листву, оформляют клумбы, красят лавочки и малые архитектурные формы.
7 лет назад в Солигорске появился сквер "Семьи, любви и верности". Это излюбленное место отдыха горожан. Трудятся здесь также вместе. Во время весеннего благоустройства здесь обновят клумбы и экопокрытие композиций. А 28 марта объединит акция "Посади свое семейное дерево". В прошлом году после такой инициативы город стал зеленее на 500 деревьев.
Виктория Ткачева, замдиректора ЖКХ "Комплекс" г. Солигорска:
"Будут дни озеленения, мы анонсировали республиканский субботник, который пройдет в новом формате. Мы задействуем максимально семьи и население города. Как это проходит. Мы создаем локацию, где наши работники задействуют детей: игра в шашки, разукрашки, чай предлагаем, спортивные игры, мини-гольф с мячами, кольцеброс. Родители в это время идут и работают на придомовой территории. Осенью мы это проводили на республиканском субботнике, были задействованы ростовые куклы, мы пожарную машину приглашали. Дети были в восторге, им это очень понравилось. Поэтому сейчас, я думаю, мы то же самое повторим. Выйдем на новый уровень".
В этом году Солигорск украсят более 20 тыс. цветов и новые фитокомпозиции из петуний. Несколько тысяч кустарников и деревьев дополнят городской стиль шахтерской столицы Беларуси.