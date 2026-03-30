Акция "Весенний марафон" задает темп преображения всей Минской области

Марафон весенней "перезагрузки" объединил все регионы Беларуси, подтверждая статус комфортной и уютной страны. По итогам прошлого Года благоустройства в лидерах Гомельская область. В республиканском рейтинге, в частности, Лидский, Чашникский, Молодечненский районы. Весь месяц каждые весенние выходные в расписании тематические субботники. В минувшие основные усилия были сосредоточены на объектах агропромышленного комплекса, что особенно актуально на старте весенне-полевых работ. Акцент на качестве улично-дорожной сети. Службы и техника работают над ямочным ремонтом и грейдированием путей.

Месяц наведения порядка на земле и благоустройства

Минская область в лидерах по благоустройству. Главные триумфаторы - Молодечненский район, признанный лучшим в своей категории, и Заславль, ставший эталоном среди городов с населением до 50 тыс. жителей. Эксперты оценивали все: от качества дорожного покрытия до ландшафтного дизайна.

"Красиво. У нас и зелени много, а летом цветов много. Пришла весна, мы с подружкой ходим по парку, километров 5 стараемся ходить", - рассказала пожилая женщина.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c826e9b2-e424-4dd9-ba26-1da4d13f2e24/conversions/fa455db3-be0a-4244-bf93-da4a305727f2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c826e9b2-e424-4dd9-ba26-1da4d13f2e24/conversions/fa455db3-be0a-4244-bf93-da4a305727f2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c826e9b2-e424-4dd9-ba26-1da4d13f2e24/conversions/fa455db3-be0a-4244-bf93-da4a305727f2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c826e9b2-e424-4dd9-ba26-1da4d13f2e24/conversions/fa455db3-be0a-4244-bf93-da4a305727f2-xl-___webp_1920.webp 1920w

Масштабные городские работы и точечное восстановление природного наследия в сельской местности. Формула успеха в республиканском рейтинге Молодечненского района. Главным символом года стало возрождение исторического парка в агрогородке Березинское. Памятник природы в 16 гектаров стал привлекательным туристическим комплексом.

Акция "Весенний марафон" задает темп преображения всей Минской области. Генеральный клининг традиционно начинается с дорог. Планы на ближайшие месяцы - привести в порядок более 500 км гравийных путей и мониторинг дорожной инфраструктуры, где необходимо - с ямочным ремонтом. Зимний аутфит на свежий глянец меняют улицы Солигорска.

Анатолий Недведский, замдиректора ЖКХ "Комплекс" г. Солигорска:

"Мы уже использовали порядка 15 т холодного асфальта, закуплена эмульсия. Завтра полностью запустим установку "Тайфун" по ремонту асфальтного покрытия. Приводим в порядок пешеходные переходы и также ту информацию, которая обеспечивает безопасность дорожного движения. Очищаем островки безопасности, дорожные знаки, полусферы. Работают работники ЖКХ, наше подразделение и наша техника. В городе Солигорске на уличной дорожной сети задействовано по штату 33 человека. Техника подметально-уборочная. Одна из них - малогабаритный трактор, который вывозит мусор, и погрузчик".

Техника и люди работают в тандеме. Там, где большому автотранспорту не развернуться, в дело вступают компактные помощники. Мобильные спецмашины маневрируют на узких участках, выметая пыль, песок и мусор после зимы.

ремонт асфальта news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1b8ab0d4-0e6c-418a-91a6-e432cf6341ab/conversions/04cc51eb-9aa0-4281-8bb6-ff70763c4c0e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1b8ab0d4-0e6c-418a-91a6-e432cf6341ab/conversions/04cc51eb-9aa0-4281-8bb6-ff70763c4c0e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1b8ab0d4-0e6c-418a-91a6-e432cf6341ab/conversions/04cc51eb-9aa0-4281-8bb6-ff70763c4c0e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1b8ab0d4-0e6c-418a-91a6-e432cf6341ab/conversions/04cc51eb-9aa0-4281-8bb6-ff70763c4c0e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Пока коммунальные службы занимаются технологически сложными работами, коллективы градообразующих и районных организаций берут шефство над конкретными улицами. Помогают городу быстрее преобразиться: убирают листву, оформляют клумбы, красят лавочки и малые архитектурные формы.

7 лет назад в Солигорске появился сквер "Семьи, любви и верности". Это излюбленное место отдыха горожан. Трудятся здесь также вместе. Во время весеннего благоустройства здесь обновят клумбы и экопокрытие композиций. А 28 марта объединит акция "Посади свое семейное дерево". В прошлом году после такой инициативы город стал зеленее на 500 деревьев.

Виктория Ткачева, замдиректора ЖКХ "Комплекс" г. Солигорска news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f1707708-89f8-49a1-bdb6-962e1f6c3b25/conversions/31a217ba-4aa0-4992-b27e-7e3a59b51f52-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f1707708-89f8-49a1-bdb6-962e1f6c3b25/conversions/31a217ba-4aa0-4992-b27e-7e3a59b51f52-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f1707708-89f8-49a1-bdb6-962e1f6c3b25/conversions/31a217ba-4aa0-4992-b27e-7e3a59b51f52-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f1707708-89f8-49a1-bdb6-962e1f6c3b25/conversions/31a217ba-4aa0-4992-b27e-7e3a59b51f52-xl-___webp_1920.webp 1920w

Виктория Ткачева, замдиректора ЖКХ "Комплекс" г. Солигорска:

"Будут дни озеленения, мы анонсировали республиканский субботник, который пройдет в новом формате. Мы задействуем максимально семьи и население города. Как это проходит. Мы создаем локацию, где наши работники задействуют детей: игра в шашки, разукрашки, чай предлагаем, спортивные игры, мини-гольф с мячами, кольцеброс. Родители в это время идут и работают на придомовой территории. Осенью мы это проводили на республиканском субботнике, были задействованы ростовые куклы, мы пожарную машину приглашали. Дети были в восторге, им это очень понравилось. Поэтому сейчас, я думаю, мы то же самое повторим. Выйдем на новый уровень".