Алаудинов: К Батьке в Чечне отношение очень уважительное

К Батьке у нас тоже отношение очень уважительное. У нас в Чечне его все уважают. И понятно, что Рамзан Ахматович очень тепло относится к руководителю, Президенту Беларуси и, конечно, наверное, через его уважение и любовь к нему это проецируется на все население и команду Кадырова.

Апти Алаудинов