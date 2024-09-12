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Алаудинов: К Батьке в Чечне отношение очень уважительное

В Чеченской Республике очень теплое отношение к Республике Беларусь. Об этом в программе "Главный эфир" заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления ВС России Апти Алаудинов.

Блицкриг по захвату Курской атомной станции не получился - Алаудинов

В Беларуси очень хорошие люди, считает он. "Я сам, к сожалению, еще ни разу не был в Беларуси, но слышал отзывы всех людей, которые когда-либо побывали в Беларуси. Отношение к белорусам у нас феноменально хорошее", - подчеркнул он.

К Батьке у нас тоже отношение очень уважительное. У нас в Чечне его все уважают. И понятно, что Рамзан Ахматович очень тепло относится к руководителю, Президенту Беларуси и, конечно, наверное, через его уважение и любовь к нему это проецируется на все население и команду Кадырова.
Апти Алаудинов

Апти Алаудинов считает, что в перспективе республики ждут очень тесные, близкие отношения. "И даст Бог, мы еще будем делать много всего во благо человечества, во благо тех целей, которые стоят перед нами", - заключил командир спецназа "Ахмат".

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