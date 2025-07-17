Александр Кохан: Максимальное количество вопросов по благоустройству будет решено в 2025 году

Промышленный потенциал предприятий Минской области прирастает за счет новых инвестпроектов и модернизации действующих. Один из ключевых районов - Пуховичский, где находятся заводы Белорусской национальной биотехнологической корпорации. Об этом 17 июля заявил в Марьиной Горке помощник Президента - инспектор по Минской области Александр Кохан. В рамках единого дня информирования он встретился с трудовым коллективом предприятия "Мороз-Продукт" - одного из ведущих производителей мороженого в стране.

Александр Кохан, помощник Президента Беларуси - инспектор по Минской области: "Первая тема, которая меня волнует, конечно, касается сельского хозяйства - предстоящая уборочная кампания. Тема актуальная, хлеба стоят неплохие, нужно мобилизоваться и в оптимально короткие сроки положить хлеб в закрома. Что касается благоустройства, работа в районе ведется планово, благоустраиваются дворовые территории, производится капитальный ремонт жилищного фонда. Понятно, что есть вопросы, которые будут актуальны каждый год и каждый месяц. Но с учетом имеющихся финансовых возможностей и в рамках Года благоустройства максимальное количество этих вопросов будет решено в 2025 году, в том числе и в Пуховичском районе".