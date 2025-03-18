3.62 BYN
3.12 BYN
3.40 BYN
Александр Лукашенко является отцом - основателем белорусской гражданской политической нации
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b13a8283-a4ae-4da1-ad17-c9a3b094e18a/conversions/ab30dc89-a0cc-49bf-93dc-202b7a207919-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b13a8283-a4ae-4da1-ad17-c9a3b094e18a/conversions/ab30dc89-a0cc-49bf-93dc-202b7a207919-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b13a8283-a4ae-4da1-ad17-c9a3b094e18a/conversions/ab30dc89-a0cc-49bf-93dc-202b7a207919-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b13a8283-a4ae-4da1-ad17-c9a3b094e18a/conversions/ab30dc89-a0cc-49bf-93dc-202b7a207919-xl-___webp_1920.webp 1920wnews.byНеизменными чертами его характера, политического образа были и остаются безусловная искренность и ответственность за каждое слово, за судьбу страны и народа
22025-03-18T17:03:02.000000Z00
Александр Лукашенко является реальным архитектором современной белорусской политической системы. Неизменными чертами его характера, политического образа были и остаются безусловная искренность и ответственность за каждое слово, за судьбу страны и народа. Именно поэтому ему доверяют сейчас и доверились 35 лет назад.
Таким мнением с "Первым информационным" поделился председатель правления Белорусского союза журналистов.
Президент, я как член президентского пула в недалеком прошлом знаю, очень внимательно и даже с такой теплотой, трепетом относится к тому периоду в своей биографии, а именно к депутатскому прошлому. И недавно Александр Лукашенко говорил об этом, выступая в Совете Федерации Российской Федерации. Это школа, которая позволила Александру Лукашенко выстроить те самые критерии оценки, компетенции, кругозор, политическую культуру, умение согласовать разные позиции для общего результата, которые, собственно, и позволили ему стать первым Президентом Республики Беларусь, основателем первого суверенного, по-настоящему суверенного в истории белорусского государства и по-настоящему белорусской гражданской политической нации, которая не использует национализм, расизм для самоутверждения, которая устремлена в будущее вместе со своим Президентом, которая проходит сейчас опять же под руководством главы государства сложный и очень ответственный период передачи все большего числа полномочий новому поколению управленческой элиты. Кстати, это еще одно свойство, которое, я думаю, Президент отточил в Овальном зале и в работе депутатом Верховного совета, - это умение видеть перспективу, умение находить те сферы, которые будут определять будущее страны на 5-10-15 лет. Мало того что видеть эти сферы, но еще и концентрировать именно на этих направлениях ресурсы и получать результат.