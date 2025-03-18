Александр Лукашенко является отцом - основателем белорусской гражданской политической нации

Президент, я как член президентского пула в недалеком прошлом знаю, очень внимательно и даже с такой теплотой, трепетом относится к тому периоду в своей биографии, а именно к депутатскому прошлому. И недавно Александр Лукашенко говорил об этом, выступая в Совете Федерации Российской Федерации. Это школа, которая позволила Александру Лукашенко выстроить те самые критерии оценки, компетенции, кругозор, политическую культуру, умение согласовать разные позиции для общего результата, которые, собственно, и позволили ему стать первым Президентом Республики Беларусь, основателем первого суверенного, по-настоящему суверенного в истории белорусского государства и по-настоящему белорусской гражданской политической нации, которая не использует национализм, расизм для самоутверждения, которая устремлена в будущее вместе со своим Президентом, которая проходит сейчас опять же под руководством главы государства сложный и очень ответственный период передачи все большего числа полномочий новому поколению управленческой элиты. Кстати, это еще одно свойство, которое, я думаю, Президент отточил в Овальном зале и в работе депутатом Верховного совета, - это умение видеть перспективу, умение находить те сферы, которые будут определять будущее страны на 5-10-15 лет. Мало того что видеть эти сферы, но еще и концентрировать именно на этих направлениях ресурсы и получать результат.

Андрей Кривошеев, председатель правления Белорусского союза журналистов, гендиректор агентства "Минск-новости"