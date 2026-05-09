Александр Лукьянов: В Беларуси есть ген чувства победы

Тысячи людей пришли 9 Мая на площадь Победы в Минске, чтобы почтить память героев и жертв Великой Отечественной войны. Участие в народном возложении приняли представители общественных организаций, партий, средств массовой информации, а также гости белорусской столицы.

Для белорусов память о подвиге советского народа - обязательный элемент выживания как нации. И народу Беларуси действительно есть чем гордиться и о ком помнить.

Александр Лукьянов, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"В Беларуси есть ген чувства победы. Особенно важно сегодня быть достойным этой Победы каждому из нас. Нужно быть достойным в каждом поступке, действии, мыслях. Все наши достижения стали возможны благодаря беспримерному подвигу, великой жертве, положенной предками на алтарь Победы. Беларусь помнит, Беларусь гордится и Беларусь никогда ничего не забудет!"