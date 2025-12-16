Алексей Авдонин рассказал о значении предстоящего ВНС для будущего Беларуси

Председатель правления белорусского общества "Знание" Алексей Авдонин в эфире "Первого информационного" подчеркнул значимость Всебелорусского народного собрания (ВНС), которое обладает конституционным статусом и решает ключевые задачи для страны.

"В преддверии Всебелорусского народного собрания важно отметить, что сейчас ВНС, имея конституционный статус, решает крайне важные задачи. В первую очередь, это задачи, связанные с утверждением Программы социально-экономического развития. Это программа для всех белорусов. Потому что, с одной стороны, определяет вектор развития нашей страны, а с другой, определяет и ответственность каждого гражданина перед обществом, перед государством, в том, что программа должна быть выполнена в полном объеме, и это задача каждого белоруса", - отметил Алексей Авдонин.

По его словам, именно в этом заключается смысл ВНС как высшей формы народовластия. "С одной стороны, это делегаты от трудовых коллективов, белорусов, от земли, можно сказать. А с другой стороны, делегаты в том числе будут выстраивать и обратную связь, доносить те задачи, требования, которые сейчас будут поставлены в рамках реализации Программы социально-экономического развития на ближайшие 5 лет", - пояснил председатель общества "Знание".