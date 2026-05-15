Алексей Ляхнович: С 2022 года ямочность на белорусских дорогах сократилась в 10 раз
Весна - традиционное время обновления дорог, трасс и транспортных путей, соединяющих Минск с областными центрами. Оценку качества белорусских дорог в 2026 году дал министр транспорта и коммуникаций Алексей Ляхнович в программе "Актуальное интервью".
Министр отметил, что качество дорожного покрытия в стране заметно улучшилось, и это ощущают граждане. Если сравнивать, как проходили весенние сезоны последних лет, динамика очевидна: с 2022 года, когда проблемы действительно были, ситуация кардинально изменилась.
"Ямочность в текущий сезон 2025-2026 годов сократилась в 1,5 раза. А если брать сезон 2024-2025 годов по отношению к 2023-2024 годов - в 3-3,5 раза. В целом, если с 2022 года брать ямочность, она уменьшилась примерно в 10 раз", - сообщил Алексей Ляхнович.
Такой эффект, по его словам, дали плановые ремонты: из порядка 16 тыс. км республиканских дорог ежегодно ремонтируется около 1600 км. Это позволяет возвращаться к покрытию раз в 10 лет.
Работы, запланированные на весну, практически завершены. Особое внимание в 2026 году уделяется подготовке к летнему сезону - в частности, нанесению дорожной разметки. С этого года повышены требования к качеству краски: она должна выдерживать весь сезон. Более того, впервые разметку будут наносить 2 раза в год, причем краску на краску, что не позволит ей впитываться в асфальт и сохранит видимость даже в зимний период.
"Мы сами видим, как происходило в предыдущие годы: только дождик - и как будто разметки и не было", - заметил министр.
В Беларуси - одна из самых развитых сетей автомобильных дорог среди стран СНГ, поэтому сейчас основное внимание уделяется не строительству новых магистралей, а сохранности существующих и реконструкции наиболее загруженных участков, где интенсивность движения превышает 10 тыс. автомобилей в сутки.
Один из таких объектов - реконструкция P-28. Кроме того, в текущем году работы ведутся на трассе М3 Минск-Витебск (до границы с Витебской областью), а также на дороге Гомель-Кобрин (международный транспортный коридор). Завершается реконструкция P46 - коридора на северо-запад России к портам Санкт-Петербурга. В 2027 году планируется закончить участок Могилев-Чаусы.
Особое внимание уделяется выездам из Минска. В 2025 году была сделана трасса М4 Минск-Могилев. В этой пятилетке по поручению Президента Беларуси Александра Лукашенко активно применяется технология укладки бетона на асфальт.
Так, на выезде из Минска в направлении Заславля появится полноценное бетонное покрытие. Это позволит не вводить весенние ограничения для грузового транспорта и автобусов, повысить нагрузку на ось и сделать три полосы движения в каждую сторону в существующих параметрах дороги. Аналогичные работы планируются на выезде из Минска по трассе М6 Минск-Гродно (до второй кольцевой дороги).
Кроме того, в текущем году завершается поручение Президента по агрогородкам: к каждому из них по кратчайшему маршруту появится дорога с твердым покрытием.
На вопрос о финансировании министр ответил, что средств на дороги выделяется все больше. В 2025 году объем составил порядка 2,4 млрд белорусских рублей, в этом - уже 2,5 млрд. Рост наблюдается с 2023 года, и именно этим объясняется уменьшение количества проблем на дорогах.