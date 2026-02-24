3.73 BYN
2.85 BYN
3.36 BYN
Альтернатива есть: снеки из люпина могут появиться на прилавках белорусских магазинов
Грамотное импортозамещение. Отечественные снеки из люпина могут появиться на прилавках уже в ближайшее время. Белорусские ученые разработали технологию производства воздушных палочек из бобовой культуры. Задача - создать альтернативу импортным соевым и нутовым завтракам.
Свое значит, качественное. За последние пять лет производство отечественных продуктов активно развивается. В линейке разработок белорусских товаров - какао-порошок, сиропы из березового сока, хлебопекарная, кондитерская продукция и сыры. А последняя новинка - хрустящие палочки из люпина.
Белорусские ученые разработали технологию, позволяющую превратить люпин в готовый завтрак, процесс напоминает производство кукурузных палочек, но с поправкой на особенность бобовых.
Дмитрий Зайченко, заместитель гендиректора Научно-практического центра НАН Беларуси по продовольствию: "Мы с гордостью утверждаем, что за счет наших разработок более 80 % продукции детского питания белорусских производителей представлено в магазинах республики".
Чтобы продукт стал безопасным и вкусным, люпин сначала замачивают. Это необходимо, чтобы удалить алкалоиды - природные горькие вещества. Затем бобы измельчают и смешивают с рисом. В специальной машине - экструдере - под давлением и температурой смесь превращается в хрустящие палочки.
Сегодня на рынке снеков доминируют соевые и нутовые продукты иностранного производства. Белорусская разработка за полтора года стала готовым продуктом и призвана заместить часть этого импорта. Кроме того, люпин выращивается в стране, а значит, цена на такие завтраки может быть ниже зарубежных аналогов, а климат самый подходящий для выращивания - он раньше созревает, а при уборке не теряется часть урожая.
Александр Данилюк, старший научный сотрудник Научно-практического центра НАН Беларуси по продовольствию: "В основном сырье соевого происхождения. Соя импортная в основном, в Беларуси мало произрастает. И вот мы решили заместить этот импорт, который на сумму 60 млн долларов ежегодно практически. Если экономить средства, использовать люпин, реализовывать быстрые завтраки, эта направленность может быть для военных силовых структур, походная, туристическая еда".
Ученые готовы передать разработку производителям и запустить продукт в массовое производство. В планах - расширение вкусовой линейки: от классических соленых до сладких вариантов, например, с вишней или соленой карамелью. При этом сохраняется содержание белка в таких снеках до 28 %.
Кроме того, помимо люпиновых палочек, всего за восемь месяцев была разработана линейка хумуса на основе люпина. В ассортименте - свекольный, щавелевый, с тыквой и даже с белорусскими грибами - лисичками. Это не только повод для гордости за отечественный продукт, но и важный шаг в импортозамещении, который укрепляет экономику страны.
"Соя тоже является хорошим сырьем для производства паштетов, хумусов. У нас в Беларуси есть предприятия, которые изготавливают этот продукт, их несколько. Они используют импортный нут и импортную соль. Также мы хотели предложить как альтернативу люпина вместо сои и нута данную культуру", - рассказал Александр Данилюк.
Если проект получит путевку в жизнь, уже скоро на завтрак белорусы смогут выбирать не между импортными хлопьями, а между нашими - из люпина, гречки или, например, ржи, испытания над которыми уже идут. Это импортозамещение, которое можно попробовать на вкус.