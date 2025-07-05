Американец о поездке в Беларусь: Ощущение, что такое может быть только раз в жизни

Член Демократической партии, помощник губернатора штата Иллинойс (США) Марк Шнайдер уже длительное время находится в Беларуси. И столица страны не оставила его безразличным. О своих впечатлениях он рассказал в проекте "Война и мир".

"Первое, что бросается в глаза, невероятная чистота и люди, все улыбаются. Люди на улицах все такие приятные, дружелюбные, все готовы помочь, - отметил американец. - Я заблудился в супермаркете, и сразу три женщины подошли, помогли".

Я объездил весь мир: Франция, Италия, Австрия… Эта поездка уникальна, честное слово. Ощущение, что такое может быть только раз в жизни. Марк Шнайдер

Он также обозначил, что сам из Чикаго, где есть мусорные кварталы, бездомные спят где попало, перестрелки. "Каждую ночь засыпаешь и просыпаешься под выстрелы", - поделился член Демократической партии.