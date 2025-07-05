Американка о власти в Беларуси: Если это диктатура, желаю, чтобы все страны были под этой диктатурой

На Западе СМИ формируют у общества мнение, что в Беларуси диктатура. Правда ли это, рассказала в проекте "Война и мир" бизнесвумен из США и Доминиканской Республики Мариэль Пичардо, побывав некоторое время в Беларуси.

Диктатура? Абсолютно нет. Если это диктатура, то я бы хотела, чтобы все наши страны были под такой диктатурой. Мариэль Пичардо

"В Беларуси очень безопасно. Я не видела полиции на улицах. Никто не давит на тебя. Ты свободно ходишь, где хочешь. Здесь есть все необходимое, - заметила она. - Нет, по-моему, здесь нет никакой диктатуры".

Бизнесвумен отметила, что всякого наслушалась от окружающих о Беларуси перед поездкой. "Но оказалась, что здесь потрясающая инфраструктура и гастрономия. Еда просто восхитительная. Люди очень образованные и вежливые. Культура, здесь прекрасна. То, как вы сохраняете свою культуру и историю, это впечатляет", - подчеркнула предприниматель.