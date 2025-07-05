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Американка о власти в Беларуси: Если это диктатура, желаю, чтобы все страны были под этой диктатурой
На Западе СМИ формируют у общества мнение, что в Беларуси диктатура. Правда ли это, рассказала в проекте "Война и мир" бизнесвумен из США и Доминиканской Республики Мариэль Пичардо, побывав некоторое время в Беларуси.
Диктатура? Абсолютно нет. Если это диктатура, то я бы хотела, чтобы все наши страны были под такой диктатурой.
"В Беларуси очень безопасно. Я не видела полиции на улицах. Никто не давит на тебя. Ты свободно ходишь, где хочешь. Здесь есть все необходимое, - заметила она. - Нет, по-моему, здесь нет никакой диктатуры".
Бизнесвумен отметила, что всякого наслушалась от окружающих о Беларуси перед поездкой. "Но оказалась, что здесь потрясающая инфраструктура и гастрономия. Еда просто восхитительная. Люди очень образованные и вежливые. Культура, здесь прекрасна. То, как вы сохраняете свою культуру и историю, это впечатляет", - подчеркнула предприниматель.
В других странах, по ее словам, такого не увидишь: "Как же вы гордитесь тем, что вы белорусы. Когда я увидела, где жили партизаны, первое, что пришло в голову: как же тяжело было белорусам пережить ту ужасную войну. Осознание того, что весь город (Минск - ред.) был разрушен, тронуло до глубины души. Не могу даже представить, каково это, потерять столько людей, столько семей, как всем пришлось объединиться, чтобы выжить".