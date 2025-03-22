Аналитик БИСИ выделил главное из речи Президента Беларуси на инаугурации

В студии "Первого информационного" с Анатолием Бояшовым, аналитиком Белорусского института стратегических исследований, разберем основные акценты из речи Президента Беларуси на инаугурации.

"Акцентов много. Разумеется, это субъективная вещь. Я услышал акцент на технологиях, на том, что Беларусь будущего - это страна технологического рывка, технологического развития. И мне показалось, что речь шла о технологиях реального сектора экономики, то есть не о технологиях, которые развивают сектор потребления, не о технологиях, которые касаются продвижения онлайн-продуктов, а о технологиях, которые касаются реального сектора экономики, промышленности, станкостроения - того, что дает благосостояние в долгосрочной, а не краткосрочной перспективе", - прокомментировал аналитик.

По его мнению, акцент был сделан на развитии регионов именно в долгосрочном развитии.

"Развитие именно долгосрочных инвестиций, а не просто строительство торговых центров, хотя это тоже огромный плюс, который активизирует малый и средний бизнес, но это активизирует, как правило, бизнес, сконцентрированный на продажах каких-то товаров: одежда и так далее, повседневные нужды населения, это очень важно, - отметил Бояшов. Но с другой стороны необходимо создание рабочих мест в промышленности, в реальном секторе экономики, чтобы регион имел какую-то свою специализацию и был таким внутренним брендом, чтобы люди испытывали гордость, в том числе и за свой регион, зная о своей специализации".