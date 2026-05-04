Аналитик назвал основные причины активной милитаризации Европы

Европа ускоряет военное строительство. На фоне осознания, что США не спешат защищать союзников, а миф о "российской угрозе" все больше раскручивается, страны НАТО наращивают производство вооружений. Военно-политический аналитик Александр Тиханский в студии "Первого информационного" объяснил, какие три фактора давят на Европу, почему Германия становится лидером в мобилизации ВПК и чем эта ситуация пугающе напоминает 1930-е годы.

Процессы, происходящие сегодня в Европе, не случайны. Аналитик выделил три главных фактора, которые толкают страны к милитаризации. "Первый фактор - осознание Европой того, что ей сегодня с США не по пути. Американский ядерный зонтик все меньше имеет значение. Второе - пропагандистская машина Европы все больше раскручивает миф о российской угрозе. Третий фактор - резкая милитаризация и ускоренное военное строительство", - перечислил эксперт.

Эти три фактора, по его словам, практически полностью довлеют над Европой. Иногда процессы выглядят хаотично, иногда - стратегически спланированно. "Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО на встрече четко уяснили для себя, что будут усиливать именно европейский фронт НАТО. То есть можно говорить - НАТО без США", - подчеркнул Александр Тиханский.

Экс-канцлер Олаф Шольц недавно посетовал, что Германия из "страны инженеров превратилась в государство юристов". Но может ли страна юристов быстро мобилизовать промышленный потенциал? "Это уже происходит, и причем такими темпами, что именно Германия на сегодня лидер в мобилизации военно-промышленного комплекса", - констатировал аналитик.

Автомобильная промышленность Германии потерпела огромные убытки из-за американских пошлин и конкуренции с Китаем. Но выход нашли неожиданный. "Влили огромное количество денег в ВПК, и даже гражданские фирмы начали заниматься военными заказами. Не только крупные гиганты типа Rheinmetall, но и средние, и даже мелкие частные предприятия очень здорово поднимаются именно на военных заказах", - рассказал эксперт.

В Германии все понимают, что нужно отрываться от американской военной "помощи", переходить к преобладанию своего, европейского оружия. А под "европейским" они имеют в виду прежде всего немецкое.