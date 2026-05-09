Андрей Любимов: День Победы - один из великих праздников, объединяющий целые поколения

Атмосфера на Кургане Славы максимально праздничная и семейная. Сегодня здесь развернулись десятки тематических локаций, благодаря которым удалось объединить историю, современные технологии и настоящий народный колорит.

Особое внимание традиционно приковано к локациям силового блока. Военные и милиционеры подготовили программу, где можно не только посмотреть, но и прикоснуться к профессии.

Андрей Любимов, начальник УВД Миноблисполкома:

"День Победы - один из великих праздников, объединяющий народы, целые поколения, людей разных профессий. День Великой Победы в сердцах у людей - у граждан страны, ее гостей. Торжественность Кургана Славы объединяет Минскую область со всем остальным белорусским народом, который отмечает сегодня этот великий праздник. А органы внутренних дел, как всегда, на службе, несение усиленной службы выполняется в полном объеме. Это касается организации дорожной безопасности, обеспечения правопорядка в местах проведения торжественных мероприятий. Усиленный вариант службы несут сотрудники ОМОНа".

Особое внимание - молодежи. Военные развернули профориентационные площадки, где рассказывают будущим абитуриентам о тонкостях службы и обучения в профильных вузах. Также представлены образцы военной формы, организована презентация оружия и беспилотников.