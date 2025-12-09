Апгрейд в медицине, новые дороги и рекорды в урожае: Врач Юрашевич рассказал об успехах малой родины

Фото: БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cf701b2f-15a9-493a-a749-51c91725343b/conversions/d51e561a-8e08-4773-9782-cd98f398ec8a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cf701b2f-15a9-493a-a749-51c91725343b/conversions/d51e561a-8e08-4773-9782-cd98f398ec8a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cf701b2f-15a9-493a-a749-51c91725343b/conversions/d51e561a-8e08-4773-9782-cd98f398ec8a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cf701b2f-15a9-493a-a749-51c91725343b/conversions/d51e561a-8e08-4773-9782-cd98f398ec8a-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: БЕЛТА

Врач-анестезиолог-реаниматолог Дрогичинской центральной районной больницы, делегат Всебелорусского народного собрания Дмитрий Юрашевич в программе "Актуальное интервью" рассказал о сознательном выборе вернуться на малую родину и о впечатляющем прорыве района в социально-экономическом развитии.

Окончив Гомельский медуниверситет и пройдя интернатуру в Брестской областной больнице, Дмитрий Юрашевич мог остаться в крупном центре, но он выбрал возвращение в родной Дрогичин.

"Выбор был осознанный. В районной больнице оказывается помощь и детям, и взрослым, и беременным, и роженицам, и пациентам с инфарктом миокарда, и с нарушением мозгового кровообращения. Врач может получить гораздо больше клинического опыта", - объяснил медик.

На окончательном распределении министр здравоохранения поддержал его решение словами: "Там, где родился, там и пригодился".

Сегодня Дрогичинский район - лидер Брестской области по ключевым экономическим показателям. " С каждым годом Дрогичинский район делает шаг вперед в социально-экономическом развитии. По итогам 10 месяцев 2025 года мы занимаем первое место среди 16 районов", - с гордостью отметил Дмитрий Юрашевич.

Район собрал рекордный урожай: 155 тыс. т зерновых, что на 25 % больше показателя 2024 года, и рекордный урожай сахарной свеклы.

"С 2021 года в районе построено 8 молочно-товарных ферм и 15 профилакториев для содержания крупного рогатого скота. Промышленный комплекс района составляет 7 промышленных предприятий", - добавил делегат ВНС.

За районом прочно закрепился статус "ягодного края". Количество крестьянско-фермерских хозяйств за пять лет выросло на 25 %. "Многие выращивают ягоду на приусадебных участках, которые достались по наследству. Но также появилось много дачников, которые скупают пустующие участки и облагораживают их", - поделился делегат. Хотя сам он из-за нехватки времени ягодным бизнесом не занимается, его родители продолжают семейную традицию.

Секрет успеха, по мнению Дмитрия Юрашевича, - в единстве и трудолюбии земляков: "За каждым достижением стоит нелегкий труд наших животноводов, механизаторов, врачей, учителей. Каждый добросовестно трудится на своем месте".

Заметно преобразилась и сама жизнь в районе - ежегодно здесь сдается около 10 тыс. кв. м нового жилья, предоставляя кров почти сотне молодых семей. С вводом в эксплуатацию Белорусской атомной электростанции началась активная модернизация энергосетей, и более тысячи домовладений в районе уже переведены на современное электроотопление.

Качественно улучшилось состояние дорог, а также строятся и ремонтируются ключевые социальные объекты: новый фельдшерско-акушерский пункт в деревне Заречка, обновляемый музей в Бездеже и реставрируемая часовня-усыпальница рода Ожешко в Закозеле.

Однако главной гордостью для местных жителей стало существенное улучшение здравоохранения - за последние семь лет в районной больнице произошла настоящая модернизация. Ключевым событием стало открытие отделения гемодиализа, которое избавило пациентов, нуждающихся в процедурах, от изнурительных поездок в соседние города.

Значительно обновлена диагностическая база: заменен устаревший компьютерный томограф, установлено новое рентгенологическое оборудование и современный маммограф.

Особое внимание уделяется доступности медпомощи в отдаленных деревнях - для этого был закуплен передвижной фельдшерско-акушерский пункт, который позволяет проводить на месте диспансеризацию, снимать ЭКГ и даже осуществлять гинекологические осмотры.

Результаты говорят сами за себя: снижение общей смертности, увеличение продолжительности жизни, отсутствие материнской смертности на протяжении 20 лет и улучшение ранней выявляемости онкологических заболеваний. "Здоровье нашей нации - это самый главный энергетический субстрат нашей страны", - уверен Дмитрий.

Как человек с активной гражданской позицией и делегат ВНС, Дмитрий Юрашевич видит будущее страны в укреплении института семьи, мирном небе и стабильном развитии. "Очень важно для страны, чтобы рождались маленькие детки, росли и развивались. Хотелось бы, чтобы они, как и мы, жили под мирным небом над головой, чтобы у них была любимая работа, достаток. Хотелось бы, чтобы наша страна процветала, росла и развивалась в экономическом плане. Она должна оставаться социально ориентированной страной, чтобы наши граждане могли пользоваться благами нашего государства", - поделился он своими надеждами.